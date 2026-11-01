'Chencho' Arias, exdiplomático, sobre el exilio: "Cada verano había tres familias que habían desaparecido"

Durante la tertulia de Luis Herrero en esRadio, el exdiplomático Inocencio Chencho Arias evocó sus recuerdos de infancia en los pueblos de Granada y Almería. Recordó cómo, de un verano a otro, muchos de los niños con los que jugaba al fútbol desaparecían porque sus familias emigraban a Francia, Suiza o Argentina. "El hambre, la necesidad y la penuria que había en España en aquel momento les obligaban a marcharse", explicó.

Esta reflexión surgió en el marco de un debate sobre la Ley de Nietos y las diferencias entre exilio y emigración, a propósito de la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar —por considerarlo prematuro— el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión del voto de los nacionalizados por esta vía, según explicó el propio Herrero.

Arias abordó el tema desde dos perspectivas: la experiencia de su infancia y su amplia trayectoria diplomática. Como recordó Luis Herrero al presentar al ex secretario de Estado para Iberoamérica —quien también ha sido cónsul en Los Ángeles, director de la Oficina de Información Diplomática (OID) y embajador de España ante Naciones Unidas—, se trata de una figura que "conoce muy bien la carrera por dentro".

Los amigos que desaparecían cada verano

Arias evocó su infancia entre su pueblo natal de Granada y el de su madre en Almería para ilustrar la dimensión de aquellos desplazamientos: "Los que tenemos una cierta edad hemos vivido momentos en España en los que [...] cada verano desaparecían tres familias con las que te relacionabas, chicos de 14 años que jugaban contigo al fútbol".

Recordó también las preguntas que hacía de niño y las respuestas que obtenía: "'¿Dónde está Claudio?'. "Se ha ido al sur de Francia con su familia". Luego venían otros: "¿Dónde está José Antonio?". "Se han ido a Suiza. O a Argentina".

Hambre antes que ideología

Para el exdiplomático, aquellas salidas tenían poco que ver con la política. "Y, claro, eso decir que eran políticos, no", señaló. Como ejemplo, recordó a una de aquellas familias: "Yo me acuerdo de uno, incluso, que era falangista, el padre era falangista, de los pocos falangistas del pueblo."

Arias volvió sobre la idea poco después, ante la clasificación de aquellos vecinos como exiliados: "¿Y ahora resulta que son políticos?". Su relato respondía a lo que acababa de plantear Ignacio Cembrero, y lo presentó como un sentir compartido por los diplomáticos con los que ha hablado: "Justamente lo que sienten mis compañeros".

Exiliados y emigrantes, dos categorías

Justo antes, Cembrero había aportado su propia experiencia familiar al explicar que es hijo de un exiliado "del contubernio de Múnich", una condición por la que, según precisó, nunca se perdió la nacionalidad. El tertuliano no ocultó su rechazo ante la equiparación de ambos perfiles: "A mí me produce cierto malestar e incluso indignación que se asimile, que se meta en el mismo saco a los exiliados políticos que yo he conocido [...] con los exiliados económicos".

Para Cembrero, la frontera entre ambas realidades es clara: "El exilio político, en muchísimos casos, fue forzado, obligado a causa de la represión franquista; mientras que el exilio económico fue una opción que eligieron muchos españoles que se podían haber quedado en España". Aunque reconoció la penuria de la época —refiriéndose a la España "relativamente pobre o paupérrima" de los años 40 y principios de los 50—, insistió en que "nadie les estaba empujando a que se fueran", concluyendo que se trata de "dos categorías completamente diferentes".

El año 1955 como frontera

En la tertulia se habló del límite temporal que se discute en este asunto: la salida de España hasta 1955. Arias mencionó que algunos compañeros cuestionaban esto de haber extendido hasta el año 55.

Herrero aportó algunos datos, aunque precisó que no podría "asegurarlo de una manera categórica". Recordó que en 1955 habían pasado 16 años desde el final de la guerra y que el franquismo "fue feroz, pero tremendamente feroz, sobre todo en los años inmediatamente posteriores a la guerra". Por eso dudaba de que quien se marchara en esa fecha lo hiciera por motivos políticos.

México, Argentina y Cuba

Los destinos también salieron en la conversación. Cembrero recordó que el grueso del exilio republicano que fue a Latinoamérica fue a México, mucho más que a Argentina. Arias estuvo de acuerdo en que esos países coinciden en parte donde acudió el exilio, aunque matizó que a Cuba fueron menos. Para Marisol Hernández, en el caso cubano influye que los cubanos tienen una necesidad mucho mayor de salir del país.

Sobre Argentina, Arias explicó que "en Buenos Aires hay un montón de gallegos, que dicen ellos", y añadió que "en Rosario, sin embargo, parece ser que había más de lo que creíamos".

Herrero dio el dato actual sobre las solicitudes de nacionalidad de descendientes "el 84% de las solicitudes se concentran en tres consulados: Argentina, México y Cuba".

Arias conoció después el fenómeno desde el otro lado de la ventanilla. "Yo tuve que nacionalizar a nietos en aquel momento", recordó sobre sus destinos consulares. Contó que tuvo en Los Ángeles unas 35, en Arizona 8 y en Colorado 14.

Nada que ver con la situación actual donde "empezando por Buenos Aires, que es el que más ha tenido", comparó sus cifras en aquel momento con las de otras oficinas: "hay consulados que han tenido decenas de miles".