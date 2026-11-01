Concluye la recogida de equipajes de los trenes AVE e Iryo accidentados en Urda

La Guardia Civil ha concluido este domingo la recogida de las pertenencias de los viajeros que viajaban en los trenes AVE e Iryo implicados en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Los objetos recuperados quedarán ahora bajo la responsabilidad de las respectivas compañías, Renfe e Iryo, que deberán entregarlos a sus propietarios.

Los trabajos comenzaron el sábado y han permitido retirar los enseres personales que permanecían en los dos convoyes siniestrados. La operación se ha desarrollado bajo la supervisión de la Guardia Civil, que ha establecido un procedimiento para identificar y custodiar los objetos antes de ponerlos a disposición de las empresas ferroviarias.

Según ha informado la Guardia Civil, una vez finalizada la recogida, serán las empresas ferroviarias las encargadas de gestionar la entrega de las pertenencias a sus respectivos dueños. El procedimiento incluye la identificación de los equipajes y su almacenamiento en un espacio seguro, al que no pueda acceder personal ajeno a las tareas. El portavoz de la Guardia Civil, Pedro Pablo Garrido, explicó el sábado desde Urda que las maletas se estaban identificando "de diferentes maneras".

En paralelo a la recuperación de los objetos personales, la Guardia Civil ha informado de que durante la tarde del sábado detectó de nuevo un dron que grababa sobre el lugar del accidente. El equipo de drones y contradrones del instituto armado ha identificado al propietario del aparato. La actuación se produce después de que se establecieran restricciones judiciales sobre la captación y difusión de imágenes de la zona del siniestro.

Por su parte, la juez que instruye la investigación ha requerido "de forma urgente" a la empresa de grúas que han contratado Adif y Renfe que ponga a disposición de los trabajos todos los operarios necesarios para continuar con la retirada de los vagones. La magistrada persigue que las tareas puedan desarrollarse sin interrupciones y permitan localizar posibles restos que todavía permanezcan en la zona del siniestro.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz ha dictado un auto que prohíbe obtener, divulgar o publicar información e imágenes de las víctimas y sus familiares, con el objetivo de proteger su intimidad, integridad y dignidad.