Cuando hay voluntad política, no hay disturbios: Barcelona y Madrid frenan a Blocus con un amplio despliegue policial

Las amenazas de nuevos saqueos durante la noche de Halloween terminaron sin los disturbios que se temían en Barcelona y Madrid. Después de una semana marcada por los altercados de Blocus en la capital catalana, las autoridades desplegaron importantes dispositivos policiales para impedir que las convocatorias difundidas a través de las redes sociales volvieran a traducirse en violencia callejera. El resultado fue una jornada de relativa tranquilidad en ambas ciudades, pese a las advertencias de los últimos días.

Lo ocurrido este sábado vuelve a situar en el centro del debate la importancia de la actuación preventiva de las fuerzas de seguridad y los diferentes criterios de intervención de las administraciones. Especialmente después de otros episodios recientes, como los ataques a actos de Vox o los escraches contra Isabel Díaz Ayuso, que han llevado al PP y a Vox a acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de tolerar un clima de intimidación política.

En Barcelona, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana habían preparado un dispositivo de máximos para evitar que se repitieran los saqueos del 24 de octubre, que terminaron con 128 detenidos, 15 agentes heridos y numerosos establecimientos afectados.

La estrategia policial incluyó controles en los accesos a las principales zonas comerciales, identificaciones y cacheos preventivos. Hasta las 19:30 horas, los agentes habían identificado a cerca de 1.000 personas y levantado 63 actas administrativas por la intervención de objetos susceptibles de utilizarse para cometer actos vandálicos. También fue detenido un joven sobre el que pesaba una orden de arresto por causas pendientes.

Las concentraciones anunciadas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el arco de Triunfo y el paseo de Gracia, no llegaron a materializarse. La presencia policial y las actuaciones desarrolladas durante los días anteriores contribuyeron a impedir que las amenazas desembocaran en nuevos altercados.

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, había advertido de que los Mossos estaban preparados. "Sabemos que hay convocatorias para este sábado y los @mossos están preparados. La Castanyada es de todos y se celebra en la calle", afirmó en X. También avisó de que quienes acudieran a saquear responderían ante la Justicia.

Sabem que hi ha convocatòries per a aquest dissabte i els @mossos estan preparats. La Castanyada és de tots i se celebra al carrer. Qui vingui a saquejar respondrà davant la justícia, com ja estan responent els detinguts del dia 24. I ningú és culpable pel seu origen. — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 31, 2026

Madrid también se blinda ante Blocus

La capital de España vivió una situación similar. Aunque la presencia de Blocus en Madrid era menor que en Barcelona, la Policía Nacional desplegó un importante dispositivo de seguridad ante el riesgo de que pequeños grupos aprovecharan las celebraciones de Halloween para protagonizar saqueos y altercados.

El operativo se concentró especialmente en la almendra central de Madrid, con agentes desplegados en plazas, calles comerciales y otros puntos de gran afluencia. La vigilancia incluyó patrullas, furgones policiales y un helicóptero que sobrevoló la ciudad durante la noche.

La presencia de los agentes fue especialmente visible en la Puerta del Sol, la plaza de Callao y otras zonas del centro. En esta última, decenas de policías permanecían apostados junto a varios furgones mientras miles de madrileños disfrutaban de la noche de Halloween.

La preocupación por posibles saqueos también llevó a numerosos comerciantes a reforzar la seguridad de sus establecimientos. Algunas tiendas de telefonía de la Puerta del Sol, como Orange y Vodafone, protegieron sus escaparates con paneles, mientras que otros negocios contrataron vigilancia privada o decidieron cerrar sus puertas.

La Policía Nacional también realizó identificaciones y cacheos a grupos de jóvenes en las inmediaciones de la Puerta del Sol. En la plaza de Callao, varios agentes interceptaron a cinco jóvenes vestidos de negro que protestaron por la actuación policial.

Pese a estas intervenciones, la noche transcurrió sin los saqueos anunciados. Las calles permanecieron llenas de familias, turistas y personas disfrazadas, mientras las celebraciones continuaban con normalidad.

Los ataques a Vox y los escraches a Ayuso

El resultado de los operativos de Barcelona y Madrid contrasta con otros episodios de violencia e intimidación política que han provocado enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición.

Los incidentes más recientes se produjeron durante la precampaña electoral de Vox. El pasado 21 de octubre, un acto de Santiago Abascal en La Coruña terminó con graves enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional. Unas 5.000 personas se concentraron contra la presencia del líder de Vox en la plaza de María Pita y, al finalizar el mitin, varios encapuchados lanzaron piedras, sillas y petardos contra el dispositivo policial. Los altercados dejaron dos detenidos, doce agentes heridos y varios manifestantes lesionados.

Apenas dos días después, el 23 de octubre, se registraron nuevos incidentes durante otro acto de Abascal en Mahón (Menorca). Según denunció Vox, unos 300 manifestantes trataron de boicotear el mitin, bloquearon los accesos a la plaza y golpearon el vehículo en el que viajaba su presidente. La formación aseguró que una silla llegó a impactar contra el automóvil y presentó una querella contra el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, al que acusa de no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para garantizar el desarrollo del acto.

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sufrió un escrache el pasado 19 de octubre durante un acto celebrado en el Palacio de Santoña. La dirigente popular permaneció unos 40 minutos en el interior del edificio mientras centenares de manifestantes protestaban en las inmediaciones. La Policía Nacional tuvo que intervenir para facilitar su salida.

Ayuso responsabilizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ya exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de la situación y denunció que se estaban produciendo escraches contra su Ejecutivo sin una respuesta preventiva suficiente.

Las críticas también han llegado desde Vox, cuyo presidente, Santiago Abascal, ha acusado reiteradamente al Ejecutivo de alimentar la confrontación política. El Gobierno, por su parte, ha rechazado estas acusaciones y ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad.

La comparación con lo ocurrido durante Halloween plantea una cuestión sobre la planificación de los dispositivos policiales. En Barcelona y Madrid, la anticipación de las autoridades permitió contener una amenaza conocida. En otros episodios, los despliegues no impidieron que se produjeran incidentes, aunque las circunstancias y los riesgos fueran diferentes.

De la crisis de Ceuta a la acampada de Sol

La discusión sobre la respuesta institucional también se extiende a otras situaciones recientes que han provocado críticas por los tiempos de actuación de las administraciones.

En Ceuta, tres meses después de la invasión, las autoridades de la ciudad autónoma continúan denunciando que no se han producido devoluciones mediante los procedimientos administrativos ordinarios. El Ejecutivo ceutí reclama una mayor implicación del Gobierno central para aliviar la presión que soportan los recursos de acogida.

La situación tiene una naturaleza jurídica y operativa diferente a la de los disturbios urbanos, puesto que las devoluciones están sometidas a procedimientos legales y acuerdos internacionales. Sin embargo, ha generado un enfrentamiento institucional sobre la rapidez y eficacia de las medidas adoptadas.

En Madrid, la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre también ha suscitado controversia por su prolongación durante más de un mes.

Los organizadores anunciaron este sábado una retirada progresiva para preparar la huelga general del 11 de noviembre, después de que la Delegación del Gobierno comunicara que podría resultar legítimo poner fin a la concentración. Los convocantes, no obstante, sostienen que su marcha responde a una decisión propia.

La protesta, vinculada a reivindicaciones en materia de vivienda, está amparada por derechos fundamentales que obligan a las autoridades a aplicar criterios distintos a los utilizados para prevenir saqueos. Aun así, su permanencia en uno de los principales espacios públicos de la capital ha alimentado el debate sobre los límites de estas ocupaciones.

Dos ciudades, una noche sin saqueos

El balance de Halloween deja una imagen muy distinta a la que se temía después de los incidentes del sábado anterior. Barcelona y Madrid desplegaron importantes recursos policiales, reforzaron la vigilancia de sus principales zonas comerciales y realizaron actuaciones preventivas ante las convocatorias de Blocus.

Las medidas contribuyeron a evitar nuevos saqueos, aunque no permiten determinar por sí solas hasta qué punto la ausencia de disturbios respondió exclusivamente a la intervención policial.

El contraste con otros episodios de violencia e intimidación política vuelve a plantear preguntas sobre la capacidad de anticipación de las administraciones. Los ataques a actos de Vox y los escraches a Ayuso han motivado acusaciones de permisividad contra el Gobierno, mientras que las situaciones de Ceuta y Sol han generado controversias de distinta naturaleza.

Barcelona y Madrid han demostrado este Halloween que la prevención puede ser decisiva cuando existe una amenaza de violencia identificada. La cuestión pendiente es determinar por qué en otros escenarios los mecanismos de seguridad y las decisiones institucionales no han conseguido evitar los incidentes o resolver situaciones que se prolongan durante semanas.

No obstante, es legítimo preguntarse si al Gobierno volverá a interesarle calentar la calle en otro momento de la campaña electoral.