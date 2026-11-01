El enfermero Sergio Esteban, sobre el rescate en el accidente de tren de Urda: "No sabes cómo vas a reaccionar"

Sergio Esteban, enfermero de la unidad polivalente que salió desde Toledo, explicó en esRadio cómo trabajaron una vez llegaron al lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Lo hizo en una entrevista en el programa En Casa de Herrero el 29 de octubre de 2026, un día después del siniestro. El presentador, Luis Herrero, lo presentó como una de las primeras personas en llegar hasta el lugar del siniestro.

Lo primero que explicó Esteban fue la distancia entre la preparación técnica y lo que se siente sobre el terreno. Según dijo, "son situaciones […] muy complicadas para lo que nos preparan muchas veces a nivel sanitario, pero nunca emocionalmente". Y añadió: "Hasta que no te enfrentas a una situación de tal magnitud, […] no sabes cómo vas a reaccionar".

Seis sanitarios y un helicóptero

El enfermero contó que ha repasado lo ocurrido "para hacer un poquito de briefing y conseguir alguna mejora". A partir de ahí reconstruyó la llegada: "Yo fui junto a mis otros cinco compañeros los primeros en llegar y junto al helicóptero sanitario".

Al llegar, los sanitarios se dividieron en dos equipos: uno se quedó con los vagones del Iryo y otro, del que formaba parte Esteban junto a otros dos compañeros, se fue al vagón del AVE. Antes de entrar necesitaban una garantía. "Nos indicaron que la vía ya era segura, que la catenaria está desactivada, que es una de las cosas principales que antes de trabajar […] tenemos que evaluar", explicó.

Una vez dentro, se dedicaron a realizar el triaje de los pacientes que todavía se encontraban dentro de los vagones del AVE y que necesitaban asistencia sanitaria.

Un triaje por colores

Esteban describió el procedimiento que siguen en esa primera fase. Se trata de "un triaje básico que llamamos nosotros", en el que determinan, a través de colores y en función de cómo se encuentran los pacientes, la gravedad que tienen para luego evacuarles con mayor o menor brevedad.

La clasificación servía para ordenar las evacuaciones en un escenario con muchos heridos y un acceso difícil. En la zona del AVE, según explicó, había "un problema con el acceso, que era un camino estrecho, que las ambulancias no cabían", y tuvieron que gestionarlo sobre la marcha.

Simulacros en entornos adversos

Herrero le preguntó si había echado algo en falta en el equipamiento o en el protocolo. Esteban recordó que en los numerosos simulacros que hacen anualmente para este tipo de eventos se preparan para lo peor: "Nos preparamos en entornos adversos". Aclaró que lo decía con cautela por lo que ocurrió, pero que "para las condiciones para nosotros eran lo más óptimas posibles".

Enumeró los motivos. "Era de día, había buena temperatura", y el terreno donde quedó el Iryo ayudó: "La explanada donde cayó era ideal o idónea para poder desplegar todos los recursos". Pese al problema del camino en la zona del AVE, el enfermero sostuvo que la gestión "se hizo de libro", aunque admitió que "siempre hay cosas que mejorar en este tipo de incidentes".

Cuatro helicópteros sanitarios

Herrero destacó la rapidez con la que llegaron los equipos. Esteban lo atribuyó en parte a los medios aéreos: "En Castilla-La Mancha tenemos la suerte de disponer de cuatro helicópteros sanitarios", de los cuales, según dijo, dos de ellos pueden operar 24 horas.

El primer helicóptero en llegar marcó el punto de referencia para el resto. Según explicó, "nos dio las coordenadas precisas", lo que facilitó que los demás medios a través del centro coordinador fueran llegando a un lugar ya concreto. Su unidad, añadió, cuenta con "una maleta de telecomunicaciones" preparada para este tipo de salidas.

El balance del enfermero fue positivo: "Los tiempos de reacción fueron bastante rápidos". Y lo extendió a lo que vino después: "Estamos tremendamente contentos de cómo se dieron los tiempos, de cómo llegaron las víctimas a los hospitales y de cómo se gestionaron la cantidad de recursos que llegaron al lugar".

El proceso de identificación

La última pregunta de Herrero fue sobre la identificación de las víctimas. Esteban evitó dar plazos: "Ese dato es complicado de valorar", dijo, porque hay vagones que estaban tremendamente afectados. Recordó que son la Guardia Civil judicial y los dispositivos que se dedican a este tipo de situaciones los que tienen que determinar los tiempos.

Su previsión, con todo, fue clara. "Yo creo que todavía nos queda un tiempo para poder identificar a […] todas las personas que iban en el tren".