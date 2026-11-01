El portavoz de Seguridad de Vox denuncia la pasividad de Marlaska ante los violentos: "Nos dejan las manos atadas"

El portavoz de Seguridad e Inmigración de Vox, Samuel Vázquez, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de permitir que la violencia callejera se extienda por España y de obstaculizar la actuación policial ante los disturbios protagonizados por grupos de extrema izquierda. En una entrevista concedida a La Trinchera de Llamas, en esRadio, Vázquez ha denunciado la actuación de los delegados y subdelegados del Gobierno y ha asegurado que existe una "complicidad enorme" del Ejecutivo con los episodios violentos.

"Hay una complicidad enorme de nuestros delegados y del Gobierno de Marlaska y Sánchez en todos los episodios violentos que se están produciendo en España", ha afirmado. El portavoz de Vox ha acusado a estos responsables políticos de permitir concentraciones convocadas para impedir la celebración de actos de otras organizaciones, incluso cuando sus promotores anuncian previamente que recurrirán a la violencia.

Vázquez ha explicado que los protocolos policiales habituales impedían que dos manifestaciones enfrentadas pudieran coincidir en un mismo espacio si existía riesgo de agresiones o de interrupción del acto autorizado. Sin embargo, considera que esta práctica se está incumpliendo bajo el actual Gobierno. "Esto se está rompiendo por primera vez con los subdelegados y delegados del Gobierno de Sánchez y Marlaska, que dentro de la misma plaza autorizan un acto y un contraacto", ha denunciado.

La Policía sin medios

El portavoz de Vox ha advertido también de que los dispositivos policiales desplegados en este tipo de concentraciones son "insuficientes" para garantizar la seguridad de los asistentes. Vázquez, que es policía, ha explicado que la falta de efectivos limita la capacidad de los mandos para intervenir y apartar a los grupos violentos.

"Si a mí me mandan con diez policías en dos furgonetas y hay 600 personas en el otro lado, no tengo ninguna capacidad siquiera de tomar esa decisión sobre el terreno", ha explicado. Una situación que "nos deja las manos atadas".

Esta situación deja a los agentes sin margen de actuación y facilita que los violentos puedan reventar actos políticos. También ha acusado a la izquierda radical de utilizar los disturbios como una herramienta política y de buscar un episodio que permita convertir a sus protagonistas en víctimas. "Estoy seguro de que ellos están buscando su George Floyd. No me cabe la más mínima duda", ha afirmado. Según Vázquez, el objetivo sería provocar una situación de enfrentamiento que termine desplazando el debate político hacia la victimización y evitando que los partidos puedan trasladar sus mensajes.

La inseguridad y el aumento de la inmigración ilegal

El portavoz de Vox también ha abordado el incremento de la inseguridad y las agresiones sexuales. "La invasión migratoria, es decir, el desbordamiento de fronteras, la incapacidad de integrar por desbordamiento, ha provocado una nueva realidad criminal en todos los territorios europeos donde se ha dado", ha asegurado.

Vázquez ha sostenido que España está empezando a experimentar una situación que ya se ha producido en otros países europeos. Asimismo, ha afirmado que las agresiones sexuales han aumentado un 286% respecto al año anterior a la llegada del actual Gobierno, una cifra que ha calificado de "barbaridad".

"Hay que impactar sobre lo que de verdad ha provocado esta nueva realidad criminal, no ocultarlo, no esconderlo, no insultar al que lo denuncia, sino revertirlo de ya urgente", ha señalado.

Reforzar la frontera de Ceuta

Vázquez se ha referido a la situación en Ceuta, que ha definido como "el espejo y el futuro de España". El portavoz de Vox ha reclamado reforzar el perímetro fronterizo y ha defendido la militarización de la zona ante la situación actual. "Primero, tener frontera. Ese espigón no es una frontera, no para nadie que quiera entrar", ha afirmado.

Además, ha pedido al Gobierno que adopte una posición de mayor firmeza en sus relaciones con Marruecos y ha reclamado que los inmigrantes ilegales que entren en España sean devueltos, con especial atención a los menores, que, según ha defendido, deben permanecer con sus padres.