El PP denuncia que el Gobierno se dedica a hacer encuestas tras la tragedia de Urda: "Ese es su patrón ético"

El Partido Popular ha acusado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez de estar realizando encuestas para conocer las consecuencias electorales del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que el pasado miércoles dejó 69 muertos y decenas de heridos. La denuncia la ha formulado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, en un vídeo difundido por la formación.

"Ahora sabemos que, en lugar de volcarse en las familias y con la seguridad ferroviaria, el Gobierno está haciendo encuestas para medir el impacto electoral de la tragedia", ha denunciado Ezcurra.

La dirigente popular ha cuestionado las prioridades del Ejecutivo en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. "Ese es su patrón ético. La responsabilidad llega solo si trae consigo rédito electoral", ha afirmado, antes de reclamar a los responsables políticos que afronten las consecuencias del accidente.

"Nada, nada va a resarcir el dolor de las víctimas, pero que al menos los responsables demuestren un poco de sentido de Estado y afronten con altura las consecuencias de sus actos", ha añadido.

Las acusaciones de Ezcurra llegan después de que el accidente haya alterado la precampaña electoral y reabierto el debate sobre la seguridad ferroviaria y la gestión del Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente. La dirigente popular no ha aportado en su intervención detalles sobre las encuestas que atribuye al Gobierno.

El PP se personará en la causa

En paralelo a estas críticas, el Partido Popular ha anunciado que se personará en la investigación judicial del accidente. Según informa EFE, la formación pretende que se esclarezcan las circunstancias del siniestro y se determinen las posibles responsabilidades.

"Queremos que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y que nadie eluda las responsabilidades que le correspondan", ha afirmado Ezcurra, quien ha defendido que el partido tiene una obligación con las víctimas, sus familiares y los ciudadanos que, a su juicio, sienten inseguridad y desamparo ante la actuación del Ejecutivo.

La vicesecretaria popular considera que lo ocurrido en Urda no puede explicarse únicamente como un accidente. En su opinión, detrás de la tragedia hay "años de mala gestión, de advertencias desoídas y de decisiones equivocadas" sobre las que tanto el Gobierno de Sánchez como el ministro Óscar Puente deberán ofrecer explicaciones.

Ezcurra también ha recordado que, en apenas diez meses, los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda han dejado más de un centenar de fallecidos. Entre las víctimas ha mencionado a la exministra popular Fátima Báñez, a quien ha definido como "una mujer maravillosa, una servidora pública eficaz y una compañera generosa y cercana".

Críticas por las filtraciones

Otro de los reproches de la dirigente del PP se ha centrado en la difusión de las conversaciones de los trabajadores ferroviarios tras el siniestro. Ezcurra ha criticado que, mientras algunas familias todavía buscaban a sus seres queridos, ya se habían filtrado a los medios las comunicaciones de los empleados, incluidas las últimas palabras de un maquinista que falleció cuando intentaba frenar el tren.

"Antes de buscar culpables entre los trabajadores, van a tener que explicar qué falló porque los sistemas de seguridad están precisamente para evitar que ningún error humano termine en una tragedia", ha señalado.

La vicesecretaria popular también se ha referido a las declaraciones de Pedro Sánchez, que calificó de "inasumibles" dos tragedias ferroviarias de estas características. Ezcurra ha asegurado compartir esa valoración, aunque ha cuestionado que todavía no se hayan asumido responsabilidades políticas.

En este sentido, ha dirigido sus críticas al ministro de Transportes por sus declaraciones sobre la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. "El mismo ministro que hace menos de un año prometía una Madrid-Barcelona a 350 kilómetros por hora ahora le dice a los españoles que está pensando en parar toda esa línea", ha reprochado.

"La pregunta es inevitable: ¿en qué y en quién podemos confiar a día de hoy los españoles?", ha planteado.

Ezcurra ha concluido reclamando un cambio en la gestión del Ejecutivo y defendiendo la necesidad de situar a profesionales con experiencia al frente de las instituciones. "Hace falta un Gobierno donde manden los expertos, no colegas de partido, que ponga por encima de todo la gestión, el rigor y la experiencia", ha afirmado.

"España merece un presidente al que le pese más el dolor de su país que el miedo a perder unas elecciones", ha añadido antes de cerrar su intervención con un mensaje de recuerdo a las víctimas: "Basta de espectáculos. Basta de incompetencia. Hoy toca recordar a los muertos y también comprometernos con los vivos. Descansen en paz".