La Guardia Civil mantiene el dispositivo de vigilancia en la zona cero del accidente de Urda

La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo desplegado en la zona cero del accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el pasado miércoles. A las 20:00 horas de este domingo, los agentes continuaban con las labores de vigilancia, control y protección del perímetro mientras avanzaban los trabajos para retirar los coches siniestrados y permitir que prosiga la búsqueda de posibles restos.

El traslado de los vehículos a una zona segura ha comenzado durante la jornada, según ha informado el instituto armado. Una vez despejada el área se espera que las tareas de observación y localización de posibles restos biológicos continúen.

El despliegue de la Guardia Civil está integrado por efectivos de diversas unidades. Entre ellas se encuentra el Servicio Cinológico, que participa con medios especializados, así como las unidades de drones y contradrones del Servicio Aéreo. También forman parte del dispositivo agentes de Policía Judicial, efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) y unidades de seguridad ciudadana para la protección del perímetro donde se desarrollan las actuaciones relacionadas con el accidente.

Durante la tarde del domingo, por otra parte, la Guardia Civil concluyó la recogida de las pertenencias de los viajeros que viajaban en los trenes AVE e Iryo implicados en el accidente. Así, los objetos recuperados quedarán ahora bajo la responsabilidad de las respectivas compañías, Renfe e Iryo, que deberán entregarlos a sus propietarios.

Los trabajos comenzaron el sábado y han permitido retirar los enseres personales que permanecían en los dos convoyes siniestrados. La operación se ha desarrollado bajo la supervisión de la Guardia Civil, que ha establecido un procedimiento para identificar y custodiar los objetos antes de ponerlos a disposición de las empresas ferroviarias.

Por su parte, la juez que instruye la investigación ha requerido "de forma urgente" a la empresa de grúas que han contratado Adif y Renfe que ponga a disposición de los trabajos todos los operarios necesarios para continuar con la retirada de los vagones.