La juez de Urda exige más operarios para localizar restos y prohíbe difundir imágenes de las víctimas

La juez que instruye la investigación sobre el accidente ferroviario de Urda —Toledo— ha requerido "de forma urgente" a la empresa de grúas que han contratado Adif y Renfe que ponga a disposición de los trabajos todos los operarios necesarios para continuar con la retirada de los vagones. La magistrada pretende que las tareas puedan desarrollarse sin interrupciones y permitan localizar posibles restos que todavía permanezcan en la zona del siniestro.

Además, la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz ha dictado un auto que prohíbe obtener, divulgar o publicar información e imágenes de las víctimas y sus familiares, con el objetivo de proteger su intimidad, integridad y dignidad.

El requerimiento a la empresa de grúas se acordó y notificó este sábado. La juez reclamó que se habilitaran los turnos necesarios para relevar a los trabajadores que habían participado hasta ese momento en las labores de retirada de los vagones.

La decisión respondía a la imposibilidad de mantener los trabajos durante la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre por la falta de operarios suficientes de la empresa contratada. La magistrada consideró urgente disponer de más personal para evitar nuevas interrupciones en las tareas.

Los trabajos se han reanudado durante la mañana de este domingo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM). La instructora ha justificado el requerimiento por la necesidad de localizar todos los posibles restos que todavía puedan encontrarse en el lugar del siniestro. La zona donde permanecen los trenes continúa bajo inspección mientras avanzan las labores de búsqueda.

Al margen de la orden relativa a los trabajos en la zona del accidente, la jueza ha dictado un auto para impedir la obtención, divulgación o publicación de información o imágenes relacionadas con las víctimas del siniestro y sus familias. El tribunal precisa, no obstante, que esta medida no impide divulgar los datos que resulten necesarios para identificar a las víctimas. Esa información podrá difundirse cuando sea precisa para facilitar las tareas de identificación.

El procedimiento judicial abierto por el accidente ferroviario de Urda continúa bajo secreto de sumario.