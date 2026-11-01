Nuevo golpe a Zapatero: fue él y no 'Julito' quien tenía contacto con los accionistas de Plus Ultra antes del rescate

Nuevo golpe a la versión de Zapatero que se tambalea por momentos. Zapatero presentó a los accionistas de Plus Ultra a Julito y no al revés. Es decir, que fue el socialista quien comunicó a su testaferro el rescate y las posibilidades de hacer negocio.

Poco a poco, todo el argumentario judicial de José Luis Rodríguez Zapatero va cayendo. Julito Martínez, el presunto testaferro del expresidente socialista, ha confirmado ya que no fue él quien introdujo el negocio de Plus Ultra en el entramado de sociedades de Zapatero. Al revés, fue el propio Zapatero, lo que implica que la relación inicial con los accionistas venezolanos y directivos de la aerolínea tenía que venir del socialista y no del testaferro.

La representación judicial de Julito ha dejado confirmado que uno de los primeros clientes de Análisis Relevante fue la compañía aérea Plus Ultra. Pero también ha puntualizado que "la primera noticia que don Julio Martínez Martínez tuvo de la existencia de PLUS ULTRA fue en mayo de 2020, cuando el señor Rodríguez Zapatero le adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía". Traducido, que quien tenía el primer contacto con los directivos de la compañía era el expresidente socialista.

"En efecto, el 16 de mayo de 2020 se pusieron en contacto con él los señores Martínez Sola y Roselli y le hablaron de los problemas económicos de la empresa, de lo que ya le había puesto al corriente al expresidente Rodríguez Zapatero, y de la necesidad de buscar financiación", señala la explicación del equipo jurídico de Julito. Y eso ratifica que tuvo que haber un contacto previo entre el presidente y el CEO y accionista de la compañía y Zapatero.

"Don Julio Martínez Martínez no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada. Su misión consistía en intermediar entre cliente y consultor. En su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir", señalan. Así, por ejemplo, fue el propio Zapatero quien les sugirió que enviaran una carta, de su parte, al vicepresidente Cendoya del Banco Santander para la concesión de un crédito ICO.

Traducido: que la autoría de las relaciones con Plus Ultra es puramente de Zapatero.

Hay que recordar que, como publicó Libertad Digital, la SEPI había empezado a facilitar el rescate de Plus Ultra a los 5 días de citarse Zapatero con la empresa y hablar de otros negocios chinos. La UDEF también ha confirmado ya que el primer mensaje favorable al rescate de Plus Ultra llegó a los 14 días de confirmarse el pago a la red de Zapatero. Un pago que, por cierto, fue reclamado unos días antes. Y ahora sabemos que la autoría de los contactos con Plus Ultra fue igualmente del propio Zapatero.

La UDEF ha detallado todo de la siguiente manera. "En la misma fecha [21 de octubre de 2020] y obtenido de la conversación mantenida en un chat grupal denominado 'SALA SITUACIONAL PULA', Roberto ROSELLI comenta que se ha encontrado por casualidad con Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ". Posteriormente la conversación continúa y dice que "Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ le ha pedido que le pague la factura. En la imagen se observa, de izquierda a derecha, a Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, a varón desconocido, a Julio MARTÍNEZ SOLA, a Roberto ROSELLI y a varón desconocido".

Las cosas no tardaron en moverse: "Al día siguiente, en fecha 22/10/2020, Roberto ROSELLI en la misma conversación con Rodolfo REYES, respecto de Julio MARTINEZ MARTINEZ, le indica: 'ayer cobrando el contacto'". Los pasos se suceden a toda velocidad: el "26/10/2020 PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A responde al requerimiento y subsanación de información realizado por la SEPI respecto de la documentación presentada para obtener la ayuda pública, incluyendo la subsanación de la solicitud y mejora del Plan de Viabilidad".