Un exdirectivo de Adif denuncia la politización de la empresa con Puente: "Quisieron poner un comisario político"

Miguel Ángel Uriondo, exdirector del Gabinete de Presidencia de Adif y exasesor de Transportes, ha cuestionado los cambios introducidos en la estructura directiva del administrador ferroviario durante la etapa de Óscar Puente. En una entrevista concedida a Manuel Llamas en el programa La Trinchera de Llamas, de esRadio, ha denunciado que los criterios políticos han ganado terreno frente a los técnicos y ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, ha tenido esta transformación sobre la organización de la seguridad ferroviaria.

Uriondo ha asegurado que la politización de las empresas públicas no es exclusiva del actual ministro de Transportes, sino una práctica recurrente de distintos gobiernos. Sin embargo, considera que Puente ha recuperado esa forma de gestión después de una etapa en la que Adif había conseguido mantener una mayor autonomía respecto al poder político.

"Lo que está haciendo Puente es simplemente volver a los manuales clásicos de la política en España", ha afirmado.

El antiguo responsable de Adif ha recordado especialmente la gestión de Isabel Pardo de Vera, nombrada directora general durante el Gobierno de Mariano Rajoy y posteriormente ascendida a presidenta por José Luis Ábalos. Pese a las imputaciones a las que se enfrenta, Uriondo ha defendido que durante su mandato existía una cultura de independencia técnica dentro de la compañía.

"No era una persona que pusiera la política por encima de lo técnico, sino todo lo contrario", ha señalado. También ha asegurado que Pardo de Vera protegía a sus equipos de las presiones procedentes del Ministerio: "Tuve la suerte de no conocer jamás a Koldo porque Isabel siempre blindaba a sus equipos de esto y dejaba a sus técnicos hacer su trabajo".

Control político en Adif

Una de las principales críticas de Uriondo se ha centrado en el papel de Salvador Almenar, que pasó de ocupar la dirección de Comunicación de Adif a convertirse en director del Gabinete de Presidencia, acumulando, según el entrevistado, numerosas competencias.

El exdirectivo ha sostenido que este nombramiento respondía a la intención del ministro de ejercer un mayor control político sobre el administrador ferroviario.

"Está claro que quisieron poner un comisario político con muchísima visibilidad sobre todo lo que estaba pasando en Adif", ha denunciado.

Según su interpretación, el objetivo era facilitar una supervisión más directa de la compañía desde el Ministerio. Uriondo ha precisado que, cuando habla de los intereses de Puente, se refiere exclusivamente a cuestiones políticas y no a posibles motivaciones económicas o de corrupción.

Además, ha cuestionado la amplitud de las funciones asumidas por Almenar, a quien ha identificado como periodista, y ha asegurado que algunas de ellas estaban relacionadas con la dirección de seguridad.

La seguridad, en cuestión

Uriondo también ha advertido de las consecuencias de la reorganización de las competencias de seguridad dentro de Adif. Según ha explicado, anteriormente existía una Dirección General de Seguridad que concentraba prácticamente todas las responsabilidades de este ámbito, desde la seguridad informática hasta la circulación ferroviaria, con representación directa en el comité de dirección.

A su juicio, esta estructura garantizaba que las cuestiones de seguridad tuvieran un responsable claramente identificado y con capacidad para trasladar sus preocupaciones a la presidencia de la compañía.

Sin embargo, ha asegurado que los cambios posteriores fragmentaron esas competencias y situaron parte de las funciones relacionadas con la seguridad de la circulación bajo la estructura de Almenar.

"Eso para mí fue un error", ha afirmado, antes de señalar que la nueva distribución de responsabilidades supone, desde su punto de vista, un problema para la organización interna de Adif.

El antiguo directivo ha recordado que, durante su etapa en la empresa, el accidente ferroviario de Angrois seguía muy presente entre los responsables de seguridad. Según ha explicado, varios miembros del comité de dirección habían vivido las circunstancias que desembocaron en aquella tragedia y mantenían una preocupación constante por evitar que se repitiera.

"Los cambios de Puente llevaron a que la gente que estaba en su lugar no estaban con las mismas preocupaciones en la cabeza", ha lamentado.

Uriondo ha insistido, no obstante, en que no pretende establecer las causas de ningún accidente ferroviario, sino analizar el contexto organizativo en el que se han producido los últimos acontecimientos.

Críticas a Renfe

La entrevista también ha abordado la gestión del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, cuya trayectoria profesional ha estado vinculada al transporte en autobús.

Uriondo ha reconocido que mantiene una buena opinión personal de Fernández Heredia y que lo considera un profesional cualificado, pero ha cuestionado su idoneidad para dirigir la operadora ferroviaria.

"Creo que Álvaro es buen tipo, creo que es ingeniero de transportes y creo que no debería ser presidente de Renfe", ha afirmado.

Su principal reproche se dirige a los nombramientos realizados en la compañía desde su llegada. Según ha sostenido, numerosos puestos directivos han pasado a estar ocupados por personas vinculadas al sector de los autobuses y al sistema de concesiones de transporte por carretera.

También ha criticado el creciente interés de Renfe por este negocio, recordando que la compañía anunció la creación de una empresa de autobuses destinada a atender incidencias ferroviarias.

El exdirectivo ha asegurado que esta orientación ha generado un profundo malestar entre trabajadores y responsables de Renfe con los que mantiene contacto.

Finalmente, ha pedido a los periodistas que, una vez celebradas las elecciones, investiguen el futuro profesional de los actuales directivos de la compañía.

"Una vez que pasen las elecciones hagáis todos un ejercicio de ver todos y cada uno de los directivos que tiene ahora Renfe, dónde acaban trabajando y luego me decís si tengo razón o no tengo razón", ha concluido.