Azcón tacha de "nefasta" la propuesta de Puente de suspender la línea Madrid-Barcelona

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha cargado con dureza contra las intenciones manifestadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien planteó la opción de interrumpir durante dos años el trayecto de alta velocidad que conecta Madrid y Barcelona. Para el mandatario autonómico, clausurar este enlace constituiría un golpe demoledor para la economía y generaría un trastorno mayúsculo a decenas de miles de usuarios que dependen a diario de estas frecuencias.

Durante su intervención en Teruel con motivo de un acto político, Azcón ha precisado que su administración reclamará toda la documentación técnica de manera inmediata. Aunque ha subrayado que respaldará cualquier medida si con ello se preserva la integridad de los viajeros –"si parar el tráfico ferroviario significa salvar vidas, mi voto es a favor", ha remarcado–, ha mostrado su escepticismo sobre las verdaderas razones de la propuesta gubernamental.

En este sentido, el dirigente aragonés ha censurado lo que considera una burda maniobra de distracción orquestada desde el departamento ministerial tras el terrible accidente de Urda. A su juicio, resulta una miseria humana desviar el foco del debate sobre las causas de los siniestros y la evidente falta de mantenimiento hacia un cierre drástico de la infraestructura, motivado –según ha denunciado– por meros intereses propagandísticos.

Azcón ha hecho hincapié en la necesidad de no perjudicar el tejido productivo ni el sector turístico, los cuales sufrirían de lleno el aislamiento si se cancela el paso de convoyes por Calatayud y Zaragoza. El líder regional ha recordado que los ciudadanos merecen servicios eficaces y no la indolencia e incapacidad que, según ha denunciado, define la gestión del Ejecutivo central en materia de infraestructuras ferroviarias.

Por último, el mandatario popular ha exigido a Pedro Sánchez y al titular de Transportes una disculpa pública e inmediata frente al deterioro de la red y las consecuencias que pagan los usuarios. Para Azcón, resulta inaplazable pedir perdón a las víctimas y a sus familiares, reprochando que el sanchismo responda ante las averías recurrentes con anuncios lesivos en vez de asumir sus responsabilidades de gestión.