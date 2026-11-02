El DAO de la Guardia Civil confía en salvarse del caso cloacas del PSOE sin la directora: "Mercedes lo tiene jodido"

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, confía en que el juez Santiago Pedraz acabe decretando el sobreseimiento de su implicación en las supuestas actividades ilícitas de las cloacas del PSOE; algo que no implicaría el archivo para la directora de la Benemérita, Mercedes González. "Lo tiene jodido", aseveran fuentes del entorno de Llamas a Libertad Digital.

El DAO se encuentra imputado en el caso que está instruyendo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por haber participado en las supuestas presiones hacia los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que estaban investigando el caso de David Sánchez. En las últimas semanas, el DAO ha aportado información acerca de las tres informaciones reservadas que incoó a los agentes de la UCO por haber filtrado por error el correo de Begoña Gómez en uno de los anexos de la causa. Aseguró que las había abierto tras una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora Mercedes González.

Fuentes cercanas a Llamas han explicado a Libertad Digital que ven complicado que la directora pueda conseguir quedar exonerada en los próximos meses por sus reuniones y cercanía con Leire Díez. "Mercedes lo tiene jodido", reconocen las citadas fuentes recalcando que las conversaciones que obran en la causa y que la citan a ella dejan entrever que la fontanera socialista tenía influencia sobre la directora, extremo que las citadas fuentes no han podido confirmar.

Sin embargo, al respecto de Manuel Llamas, aseveran que su papel es completamente irrelevante y que tan solo dio traslado de la orden de incoar un procedimiento para investigar un error de la UCO. "Es un error objetivo —la filtración del correo—, el hecho de que abriese una investigación para ver qué ha pasado es lo más normal del mundo", defienden estas fuentes sobre la investigación sobre la UCO.

En concreto, se refiere a la publicación en los anexos de la causa del correo de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que había enviado varios mensajes al hermano de Pedro Sánchez. Este error fue corroborado por la juez de Badajoz Beatriz Biedma, que declaró ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 que se había trasladado esta información por error a las partes y que finalmente llegó a los medios de comunicación. Esto provocó que el correo de Begoña Gómez se llenase de material pornográfico y de spam. Por ello, el ministro del Interior llamó al DAO para "saber qué había pasado". Es ahí cuando, según estas fuentes, Llamas incoa el procedimiento para conocer de dónde partió el error, pero niega haber presionado a los agentes de la UCO más allá de eso.

Las citadas fuentes han recordado que el DAO ha contestado a todas las partes en el procedimiento judicial, así como en su comparecencia en el Senado; algo que le habría pedido directamente su letrado, el abogado del Estado Edmundo Bal, excandidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en consecuencia con la "transparencia que pide el puesto". En este sentido, también subrayan que se ha enviado toda la documentación que, desde su defensa, creían que podía ser útil para la causa y que, a su juicio, demuestra su inocencia.

Por ello, creen que tanto las fiscales Anticorrupción del caso como el magistrado están actuando de cara al futurible sobreseimiento de su implicación. En este marco, resaltan que el DAO se habría planteado su dimisión para no desprestigiar a la institución si es que el procedimiento se alargaba; algo que parece plausible, ya que, antes de archivar las acusaciones contra Llamas, la Justicia debe realizar varias diligencias, como la declaración de Leire Díez y Santos Cerdán, que no se prevé para antes de las elecciones generales.

Aun así, según las citadas fuentes, llegó a la conclusión de que dimitir habría sido asumir la culpabilidad, por lo que seguirá en el cargo hasta que Pedraz, si actúa como las citadas fuentes esperan, le retire la condición de imputado. A partir de entonces, se plantearía su jubilación, algo que podría acelerarse si es que el futurible nuevo Gobierno decide cesarlo en el cargo.