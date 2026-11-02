El plan de Puente de culpar a un "fallo humano" se tambalea: o hubo fallo global o el AVE no habría superado los 40 KM/H

El ministro Óscar Puente tardó menos de cuatro horas en señalar al supuesto culpable del accidente mortal de Urda: "Un fallo humano". Acto seguido fueron filtrados hasta los audios que señalaban al presunto responsable: una persona del centro de control de mando de Atocha que dio la orden de reanudar la marcha de los dos trenes accidentados después de que fallase el sistema de seguridad LZB. Pues bien, lo cierto es que, o el sistema completo volvió a fallar, o el tren AVE nunca debería haber superado la velocidad de 40 km/h tal y como marca el protocolo de actuación de forma expresa y publicado en el BOE y tal y como debería haber reflejado el sistema de control de los trenes.

Las normas de circulación ferroviaria tienen rango legal. Están recogidas en el Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria. Y allí se puede leer el procedimiento de actuación en el momento en el que las señales luminosas ordenan "parada": "Ordenan: Parar ante la señal sin rebasarla". "Si la señal mantiene esta misma indicación transcurridos tres minutos desde la parada, el Maquinista, si nada se opone, reanudará la marcha con marcha a la vista, sin exceder la velocidad de 40 km/h, hasta llegar a la siguiente señal fija fundamental (no considerándose a estos efectos las SPN) y se atendrá a lo que esta ordene, cualquiera que sea su indicación". Es más, "tendrá muy en cuenta que antes de llegar a esta última señal se puede encontrar un tren, en cuyo caso se detendrá a unos 50 metros de este. Si a continuación de la señal siguiente existieran agujas, no se excederá la velocidad de 30 km/h al paso por ellas (no contabilizándose a estos efectos las señales de retroceso)". Todo ello aparece en la página 38 de esta normativa.

El Gobierno insiste en señalar "fallo humano"

Pues bien. El Gobierno ha salido corriendo a señalar a un "fallo humano" del centro de control de Atocha porque habría dado la orden de reanudar la marcha, momento tras el que el AVE empotró al tren Iryo. Pero lo cierto es que el operario en cuestión solicitó previamente que se reactivara el sistema de seguridad LZB. Y se le confirmó la recepción de la orden por los dos maquinistas de los trenes accidentados. Y, efectivamente, si está operativo el LZB, debe reanudarse esa marcha confiando en la fiabilidad del sistema LZB.

A partir de ahí solo se abren dos opciones: o efectivamente funcionaba el LZB, en cuyo caso no podrían haber colisionado, o volvió a fallar. Pero, incluso en esta segunda opción, las señales luminosas deberían haber alertado de la situación, con lo que el maquinista nunca debería haber rebasado los 40 km/h. Y eso implica que, en cualquiera de las dos opciones, algo más falló en el sistema de seguridad.

Sea como sea, la jueza del caso ha decretado el secreto del sumario, precisamente, para evitar filtraciones como la de los audios y evitar que se culpe a nadie de forma adelantada por medio de imputaciones sacadas de contexto.

Y, de nuevo, sea como sea, es complicado pensar que no pasa nada estructural en esa línea de AVE cuando España ya acumula el 72,6% de las muertes en la alta velocidad mundial tras el accidente de Urda.

Datos demoledores

En poco más de nueve meses se han producido dos accidentes mortales en la alta velocidad española, que suman más de 110 fallecidos. Con Adamuz, España ya superó a China como el país con más muertes en colisiones y descarrilamientos en líneas dedicadas de alta velocidad. Y con Urda, la distancia se ha disparado.

España suma, por ahora, 115 fallecidos, frente a los 41 de China y los 2 de Italia, mientras que otros países con grandes redes, como Japón, Francia o Alemania, no han tenido que lamentar ninguna muerte.

España, de hecho, concentra el 72,6% de todas las muertes registradas en el mundo en líneas construidas exclusivamente para la alta velocidad, es decir, vías nuevas, sin pasos a nivel y con sistemas que frenan el tren de forma automática.

El recuento deja fuera los accidentes en vías convencionales, aunque en ellas circulen trenes rápidos. Por eso no se incluyen tragedias como la de Eschede (Alemania, 1998), con 101 muertos, o la de Pamukova (Turquía, 2004), con 41. Tampoco el accidente de Angrois (Santiago de Compostela, 2013), que causó 80 muertos en un tramo de acceso a la ciudad sin la señalización propia de la alta velocidad, ni los ocurridos durante pruebas, como el de Eckwersheim (Francia, 2015).

De esta forma, España ha pasado en el mismo año de no tener ni un solo muerto en accidentes en líneas construidas exclusivamente para la alta velocidad a concentrar casi tres de cada cuatro muertes registradas en el mundo en este tipo de vías.