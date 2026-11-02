Identificadas las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda

Las autoridades ya han identificado a las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). El balance provisional de víctimas mortales se mantiene en esa cifra, según los datos difundidos este lunes por el Centro Integrado de Datos (CID), constituido tras la activación del protocolo nacional para sucesos con víctimas múltiples.

Las labores de identificación se han desarrollado de forma continuada desde el pasado miércoles en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real. Las 69 identificaciones ya han sido notificadas a sus respectivas familias y, en el caso de las víctimas extranjeras, también a las oficinas consulares correspondientes. Además, este lunes había concluido la retirada de los vagones siniestrados.

De las 69 personas fallecidas, 54 eran españolas y 15 extranjeras. Entre estas últimas figuran cuatro estadounidenses, dos australianas, dos japonesas y una persona de cada una de las siguientes nacionalidades: argentina, canadiense, checa, francesa, mexicana, portuguesa y tunecina. El balance por sexo recoge 40 hombres y 29 mujeres. Todas las víctimas eran mayores de edad. El Centro Integrado de Datos ha precisado que esta cifra de 69 fallecidos continúa siendo provisional y que, por el momento, no se ha producido ninguna modificación del balance comunicado desde el accidente.

Este organismo es el único facultado por el Real Decreto 32/2009 para facilitar a los medios de comunicación las cifras oficiales, una vez que han sido contrastadas.

Los equipos encargados de las labores forenses han recurrido a dos procedimientos para identificar a las víctimas. 56 personas han sido identificadas mediante sus huellas dactilares, un trabajo realizado por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Las otras 13 identificaciones se han completado mediante análisis de ADN, realizados por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

El procedimiento establece que la identificación debe comunicarse primero a los familiares de manera personal y presencial. Solo después de que esa notificación se haya realizado de forma fehaciente se incorpora el caso a la estadística oficial.

El dispositivo desplegado para las autopsias y las identificaciones ha contado con la participación de más de 60 profesionales desde el pasado miércoles. Entre ellos figuran 19 médicos forenses procedentes de distintos puntos de España: 12 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, cuatro de Ciudad Real, dos de Cáceres y uno de Cuenca. También han participado dos médicas forenses asesoras del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. A este equipo se han sumado ocho técnicos de autopsia: tres de Toledo, dos de Albacete, dos de Cáceres y uno de Guadalajara.

Por su parte, nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se han encargado de las pruebas de ADN post mortem. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha realizado tanto las identificaciones mediante huellas dactilares como los análisis de ADN de los familiares que habían denunciado desapariciones.

En las tareas han intervenido un total de 27 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Criminalística y a la Policía Judicial.