Iryo y Renfe exigen revisar la seguridad del AVE tras los 69 muertos en Urda

Iryo ha reclamado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) que revise los protocolos de circulación de los trenes de alta velocidad cuando dejan de funcionar los sistemas de protección y seguridad. La compañía ha trasladado esta petición en una carta al organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, en la que plantea reevaluar las condiciones de circulación cuando se pierde la supervisión del sistema LZB y los trenes pasan a operar bajo el Bloqueo de Señalización Lateral (BSL).

La operadora propone estudiar, entre otras medidas, que los trenes que circulen bajo el sistema BSL y con el ASFA como protección no puedan superar los 40 kilómetros por hora cuando se produzca una pérdida de transmisión del LZB. La iniciativa se suma a las reclamaciones formuladas por el sindicato de maquinistas Semaf y a las nuevas instrucciones que prepara Renfe para sus conductores, en un contexto marcado por la investigación del accidente de Urda (Toledo), que ha dejado 69 fallecidos.

Iryo plantea limitar la velocidad a 40 kilómetros por hora

La propuesta de Iryo busca modificar las condiciones en las que se permite reanudar la circulación cuando se pierde la supervisión del LZB. En concreto, la compañía plantea que, en esas circunstancias, los trenes circulen bajo el régimen de «marcha a la vista», con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

Este sistema obliga al maquinista a avanzar con la capacidad de detener el tren ante cualquier obstáculo que pueda encontrar en la vía o ante una señal de parada. La medida pretende reforzar las condiciones de seguridad cuando deja de estar disponible el sistema de protección habitual y la circulación pasa a depender del BSL.

La petición coincide con la que ha trasladado Semaf a la AESF. El sindicato ha reclamado que se impida que los trenes de alta velocidad reanuden la circulación «con marcha normal» cuando pueda haber más de un convoy en el mismo cantón y se active el BSL por un fallo del LZB o del sistema europeo ERTMS.

Renfe también prepara nuevas instrucciones para sus maquinistas

Renfe trabaja igualmente en un documento de instrucciones para sus maquinistas con el que pretende modificar la respuesta ante fallos del sistema LZB. El texto, todavía en elaboración, contempla que los trenes no puedan recuperar la marcha normal cuando se produzca una incidencia de este tipo.

Entre las medidas previstas figura que los maquinistas deban confirmar con el centro de control de Adif que el cantón está libre antes de iniciar de nuevo la marcha. Además, tendrán que comunicar que avanzarán a velocidad reducida y hacerlo bajo el régimen de «marcha a la vista».

Las propuestas de las tres partes —Iryo, Semaf y Renfe— coinciden así en la necesidad de revisar qué condiciones deben aplicarse cuando falla la supervisión de los sistemas de protección y existe la posibilidad de que varios trenes se encuentren en un mismo cantón.

La investigación de Urda apunta a una cadena de fallos

Las reclamaciones llegan cinco días después del accidente ferroviario de Urda, en el que murieron 69 personas. Según los primeros datos de la investigación, una caída del sistema de seguridad LZB habría precedido a una orden del centro de control de Adif que autorizó al AVE de Renfe a reanudar la marcha a velocidad normal, con un límite de 200 kilómetros por hora, pese a que un tren de Iryo permanecía detenido por delante en el mismo cantón.

El primer informe de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) señala que una «cadena de averías, instrucciones y acciones» habría podido conducir a la colisión sin que llegaran a actuar las barreras mitigadoras necesarias.

La investigación deberá determinar qué factores intervinieron en el siniestro y si, además de las decisiones adoptadas durante la circulación, pudieron influir problemas de mantenimiento, inversión u otras circunstancias. Por el momento, no hay conclusiones definitivas sobre las causas del accidente.

66 fallecidos identificados y 29 personas hospitalizadas

Mientras continúa la investigación, las labores de identificación de las víctimas han permitido reconocer a 66 de las 69 personas fallecidas. Los trabajos se desarrollan de forma continuada en los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.

Además, 29 personas permanecían ingresadas a primera hora de este lunes en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha. Nueve de ellas se encontraban en unidades de cuidados intensivos y otras 20 estaban hospitalizadas en planta. Desde el miércoles, los centros sanitarios de la región habían atendido a 110 personas y habían registrado 81 altas.