Juan Casares, herido en el accidente de Urda, agradece la ayuda a los vecinos: "Enseguida han aparecido con coches"

Juan Casares viajaba en el tren que se accidentó en Urda. Habló con Es Noticia mientras se dirigía a Madrid para que lo viera un médico. "Sí, yo iba en el tren en el convoy de Madrid-Sevilla, en el de Renfe".

Casares iba a Sevilla por trabajo. Según contó, en el momento del accidente estaba atendiendo una llamada de trabajo. Iba a la capital hispalense junto a cuatro compañeros para tener una reunión con la Junta de Andalucía.

Un frenazo y "casi 20 metros"

El pasajero describió así el primer momento: "Nosotros lo que hemos notado es un frenazo tremendo, imagínense a esa velocidad". Como viajaba sentado en el sentido de la marcha, "el frenazo ya me ha sacado disparado de mi asiento", y después llegaron "varios impactos".

Casares ofreció su interpretación de lo ocurrido, pero advirtió de que no tenía conocimientos técnicos: "No soy analista ni sé, pero yo lo que entiendo es que al no haber podido contener con ese frenazo el tren, hemos impactado con el que teníamos delante".

Su asiento estaba en el coche número uno. Explicó que ese vagón era el de cola: "Yo he tenido la grandísima suerte [...] de viajar en la parte de atrás, de ser el último vagón". Relató que salió despedido "casi 20 metros" hacia delante. "He aparecido en el vagón número dos a la altura del asiento 12, 13", recordó.

Sobre la velocidad a la que circulaba el tren, fue prudente: "No te puedo decir". Aun así, explicó que consideraba que iban a alta velocidad "porque ha sido impactante". "Se han arrancado asientos, las mesas, ha sido ha sido horrible, ha sido una experiencia horrible".

Primero silencio, después gritos

Tras el choque, Casares quedó aturdido. "Me he llevado muchos golpes hasta donde he aparecido, pero sobre todo uno en la cabeza fuerte que tengo", relató. Otros pasajeros le ayudaron a levantarse. Lo primero que percibió, dijo, fue mucho silencio al principio. "Y luego ya, pues gritos de mujeres, de personas pidiendo ayuda".

Desorientado, volvió hacia su coche. "Yo me dirigí otra vez a mi vagón, al número uno, andando como pude", explicó. También reconoció sus límites en esos minutos: "Yo reconozco que pude ayudar a poca gente".

La salida por una ventana de emergencia

Según su relato, unos viajeros del vagón número uno rompieron una ventana de emergencia y por ahí salieron. "El vagón estaba medio volcado hacia la izquierda en dirección Sevilla", señaló. Los pasajeros salieron por el lado más cercano al suelo. Casares cree que por allí abandonaron el tren todos los viajeros del vagón número uno y también los del número dos.

Cuando le preguntaron si al salir eran conscientes de la magnitud de lo ocurrido, Casares explicó que no. "Los que menos información tenemos somos los que estamos en el tren. Pero lo que he sabido y he oído es tremendo. O sea, mucha gente que no va a volver hoy a casa y que no me explico por qué", reconoció.

"Yo he tenido mucha suerte, doy gracias a Dios", dijo. Y añadió: "Es inevitable pensar en tanta gente que se ha quedado ahí".

El pasajero relató también lo que vio en el coche contiguo. "En el vagón número tres, había ya una fallecida muy cerquita del nuestro". Atribuyó esa muerte a que "una de las vías del tren ha atravesado el vagón por dentro y ha salido por la cubierta del tren". Casares explicó que lo vio al levantarse, después de que en los sucesivos impactos se hubiera ido rodando hasta el dos.

Los vecinos de Urda

Casares aseguró que la asistencia llegó pronto. "Enseguida ha llegado la Guardia Civil", contó, pero quiso destacar sobre todo a "la gente del pueblo de Urda". "Enseguida han aparecido con coches".

Él mismo fue uno de los trasladados. "A mí me han trasladado en un coche particular a un pabellón deportivo donde me ha recogido mi hermano", contó. Allí, según explicó, la Guardia Civil les tomó nota de quiénes eran. "Los que no teníamos necesidades de asistencia sanitaria hemos sido nos han ido evacuando, pero en coches particulares".

Casares decidió no recurrir a la atención médica desplegada en la zona. "Ahora voy camino ya a Madrid a que me vea algún médico, porque tampoco he querido consumir yo los servicios sanitarios que había allí para gente mucho peor que yo", explicó. "Yo tengo que dar gracias a Dios que, comparado con lo que he visto, no tengo nada".

Antes de despedirse, recordó al vecino que lo llevó en su coche: "Bueno, yo a la persona que me ha traído le he dado un abrazo y le he dado las gracias de corazón".