Junts lleva a los tribunales a Renfe y Adif por el accidente mortal de Gelida

Junts ha decidido llevar a los tribunales el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona), ocurrido el pasado 20 de enero y en el que murió un maquinista. El partido ha presentado una denuncia contra Renfe, Adif y la Dirección General de Carreteras por homicidio involuntario, lesiones por negligencia grave, delito de riesgo catastrófico y contra los derechos de los trabajadores.

La iniciativa judicial se registró el pasado 20 de octubre, diez días antes del accidente ferroviario de Urda (Toledo), y después de que Junts reclamara sin éxito al Gobierno de la Generalidad que emprendiera esas mismas acciones legales.

La denuncia, redactada por el bufete del abogado Gonzalo Boye, no se limita a señalar a los responsables de la operadora y del gestor de las infraestructuras ferroviarias. También apunta a la Dirección General de Carreteras por el desplome de un muro de la AP-7 contra el que impactó el tren después de descarrilar.

La líder de Junts en el Parlamento catalán, Mònica Sales; el portavoz de la formación, Salvador Vergés, y la candidata al Congreso Miriam Nogueras han presentado la iniciativa en una rueda de prensa en Barcelona.

Nogueras ha aprovechado la ocasión para cargar contra la gestión de la red ferroviaria y responsabilizar tanto al PP como al PSOE de su deterioro. A su juicio, los problemas actuales son consecuencia de años de "mala gestión", "desinversión" y "centralismo", una combinación que, según ha denunciado, ha terminado provocando que los ciudadanos "desconfíen y tengan miedo" de viajar en tren.

"La mala gestión tiene nombres y apellidos, que son el PP y el PSOE", ha sentenciado la dirigente de Junts, que ha vuelto a reclamar el traspaso integral de Rodalies a la Generalidad de Cataluña.

La formación de Puigdemont vuelve así a utilizar el deterioro del servicio ferroviario como argumento para exigir más competencias a la Administración catalana, mientras trata de depurar responsabilidades por un accidente que se cobró la vida de un trabajador ferroviario.