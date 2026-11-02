La juez Tardón recibe vídeos de gendarmes marroquíes entre risas y dando órdenes durante la invasión

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha recibido numerosos documentos y archivos de vídeo por parte de las autoridades fronterizas que confirman la pasividad de los gendarmes marroquíes durante la invasión de Ceuta. En el actual vídeo, se muestra cómo varios militares del Reino de Marruecos daban directrices para que los inmigrantes ilegales entraran en territorio español. Algunos de ellos se muestran entre risas mientras trasladan esas directrices.

La juez ha recabado testimonios que apuntan a la pasividad de los gendarmes marroquíes en la frontera. De hecho, el jefe fronterizo de Ceuta ha desvelado este miércoles que los militares del Reino de Marruecos incluso formaban grupos para organizar las oleadas de la invasión. Este pidió explicaciones a su homónimo en Marruecos, que le trasladó que "todo estaba bien". El propio jefe fronterizo dijo en la Audiencia Nacional haberse sentido "engañado" por las autoridades fronterizas marroquíes.

En una batería de información que han remitido las autoridades policiales a la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, se muestran numerosos vídeos de la actuación de los gendarmes marroquíes en las fronteras. Además, los documentos recogen fotografías y vídeos de los supuestos agentes encubiertos que actuaban desde dentro de la invasión como "agentes dinamizadores" encargados de organizar las oleadas y los caminos por los que debían dirigirse los invasores.

La juez también ha recibido los documentos oficiales del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) advirtiendo de la posible invasión. A pesar de que esta información ya había sido transmitida a la Delegación del Gobierno anteriormente, las alertas oficiales reiteran la gravedad "extrema" de la situación. "Este Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), a través del grupo de investigación en Fuentes Abiertas, ha obtenido información sobre un riesgo EXTREMO de colapso a causa de las entradas irregulares de migrantes en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, previsto con carácter inmediato", explica una alerta enviada el 30 de julio, que asevera que la información ya había sido trasladada a los puestos fronterizos el día anterior.

En otros avisos, el CENIF muestra su preocupación por la entrada de inmigrantes a la Península por medio de la ocultación en vehículos que serían trasladados en barco hasta la costa. Al día siguiente, el 31 de julio, el CENIF también advirtió de un "riesgo extremo de colapso" de la ciudad autónoma ante las incesantes oleadas de inmigración irregular.