Piden a la JEC suspender los métodos de identificaciones digitales en las generales hasta reforzar el protocolo

El Partido Iustitia Europa ha remitido un escrito ante la Junta Electoral Central pidiendo la suspensión del uso de métodos de identificación digital en las mesas electorales del próximo 29 de noviembre hasta que se refuercen los protocolos para su uso.

Las próximas elecciones generales serán las primeras en las que los votantes podrán identificarse, además de la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) físico, con aplicaciones móviles conectadas con la Policía Nacional que muestran un QR que haría las veces de DNI. El partido concreta ahora que, pese a que existen garantías sobre cómo funcionan los nuevos métodos de identificación, no hay nada previsto si se da el caso de que fallen los aparatos electrónicos.

"El informe de la Dirección General de Política Interior de 21 de octubre, acompañado de informe de la Dirección General de la Policía, describe ahora el procedimiento. El elector debe abrir MiDNI en su teléfono móvil y solicitar en ese momento sus datos a los servidores de Policía Nacional. La aplicación genera un código QR temporal firmado por Policía. La imagen mostrada en la pantalla del teléfono tiene carácter informativo y la identificación formal se produce mediante la lectura de ese código por otro dispositivo", expresa el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital acerca de cómo funciona la identificación por medio de aplicaciones de telefonía móvil conectadas con la Policía Nacional.

De hecho, no se duda de las garantías que ofrece el proceso, pero aseveran que no existe un protocolo fijado por si alguno de los elementos falla por motivos electrónicos. "Y ahí surgen cuestiones que el Manual debe resolver antes de permitir su utilización: ¿qué ocurre si el dispositivo no llega a la Mesa o llega descargado? ¿Quién responde si se avería durante la jornada? ¿Qué sucede si no hay cobertura o conexión? ¿Qué ocurre si el verificador oficial o los servidores dejan de responder? ¿Quién sustituye el terminal y en qué plazo? ¿Qué hace la Mesa mientras tanto con el elector que únicamente presenta MiDNI? ¿Debe esperar, marcharse y volver, o puede votar por otro criterio? ¿Qué ocurre si el QR caduca durante la comprobación, resulta ilegible o devuelve una validación dudosa? ¿Quién adopta la decisión y cómo se hace constar la incidencia?", se pregunta el escrito.

En este sentido, destacan que "la identificación electoral no puede quedar al albur de soluciones improvisadas por cada Presidencia de Mesa, de consultas telefónicas formuladas durante la jornada o de la distinta capacidad de respuesta que pueda existir en cada colegio electoral". Por ello, piden a la Junta Electoral que suspenda la utilización de las aplicaciones móviles de identificación y requiera al Ministerio del Interior un protocolo de actuación para el caso de que falle alguno de los supuestos anteriormente expresados. Posteriormente, si este protocolo resulta satisfactorio, la JEC podría volver a restablecer las aplicaciones móviles como una posible identificación de cara a los próximos comicios generales del 29 de noviembre.