Vox se querella contra el delegado del Gobierno por no protegerlos de los cachorros del BNG

Unos días después de los altercados en La Coruña contra un acto de Vox, este fin de semana volvieron a vivirse momentos de tensión en Ferrol, cuando miembros de Galiza Nova, los cachorros del BNG, volvieron a intentar boicotear un acto del partido, en el que participaba el jefe de la delegación en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé.

Tras lo ocurrido, el partido que preside Santiago Abascal ha anunciado la presentación de una querella contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, al considerar que evitó proteger el evento de precampaña.

En un comunicado, la formación considera que "la falta de actuación" de las delegaciones del Gobierno ante "el acoso" a los actos de Vox se repite "de La Coruña a Mahón, Avilés o Zamora", de ahí esta nueva querella tramitada ante los juzgados de Ferrol.

Además, ha avanzado Vox que cita a los responsables de la Delegación y la Subdelegación del Gobierno en La Coruña por no garantizar la seguridad del acto al que acudió Buxadé.

Vox indica que comunicó el evento "en tiempo y forma" y que pidió "expresamente" la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que establecieron un cordón de separación entre su puesto informativo y una protesta "antifascista" convocada en el mismo lugar, el céntrico Cantón de Molíns.

"Un día antes, Galiza Nova y otros colectivos convocaron una concentración con el objetivo declarado de frenarlo, la Delegación lo sabía y conocía lo ocurrido días antes en La Coruña; aun así, no prohibió la contramanifestación ni cambió su lugar u horario", ha afeado el grupo político.

Ha criticado Vox, en esa línea, que no se "garantizó que el acto se desarrollara con normalidad" y que no se trata de un "caso aislado, sino que la misma falta de actuación se ha repetido en La Coruña, Mahón, Avilés o Zamora, donde delegaciones del Gobierno que conocen el riesgo están permitiendo la protesta junto al acto de Vox".

La formación ha denunciado que el Ejecutivo central "no adopta medidas eficaces para proteger un acto electoral" y ha avanzado que con su querella imputa al delegado en Galicia, Pedro Blanco, "un delito contra los derechos cívicos, en comisión por omisión, y uno de prevaricación administrativa".

Sobre los impulsores de la concentración separatista contra Vox, apoyada por diferentes colectivos a través de redes sociales, les ha atribuido un delito de odio y uno contra el derecho de reunión, además de las "lesiones y daños que resulten", aunque los altercados finalmente se saldaron sin incidentes.

Vox también exige para Galiza Nova y las asociaciones convocantes "responsabilidad penal como personas jurídicas" y ha responsabilizado "al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro Grande-Marlaska de que los actos de Vox no puedan celebrarse con normalidad".