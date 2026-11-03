Calama pide identificar al autor de las marcas en la joyas de Zapatero

El juez Calama ha pedido identificar al autor de las marcas con punzón que aparecen en las joyas de más valor incautadas en el despacho del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, se encuentra investigando el origen de las joyas encontradas por los agentes de la UDEF en el despacho del expresidente durante los registros practicados en el marco de la causa de Plus Ultra.

"Dada cuenta; y visto el Informe pericial emitido por la Joyería Yanes (ac.344), ofíciese a la UDEF para que investigue quién puede ser el autor del punzón que figura en las joyas de más valor, a que se refiere la conclusión quinta del citado Informe (véase pág. 28). A tal fin, la UDEF, si lo considera necesario, deberá solicitar, entre otros, la colaboración de Interpol y Europol", señala la providencia del juez Calama a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

La Joyería Yanes tasó las joyas encontradas en el despacho en más de un millón de euros en un informe de 138 páginas enviado al juez. En este mismo informe también se apuntaba a la dificultad para identificar la procedencia de las joyas, aunque apuntaba a un origen diferente a Arabia Saudí.

El informe valoraba en 1.023.300 euros el valor total de las joyas incautadas. En el primer lote, se diferencia un collar por valor de 150.800 euros; pendientes por valor de 62.000 euros; una sortija que valdría 54.300 euros; y un brazalete de 306.000 euros. En el segundo lote encontraríamos un collar de 98.800 euros; unos pendientes de 36.900 euros; una sortija de 19.600 euros; y un brazalete de 47.700 euros. Por último, en el tercer lote se encontraría un collar de 205.800 euros; unos pendientes de 72.000 euros; una sortija de 12.900 euros; y un brazalete de 71.700 euros.

"La identidad y procedencia de las joyas de los lotes 1, 2, y 3 son poco trazables teniendo en cuenta la escasa información que desprenden sus marcas o contrastes. La marca o punzón hallado en todas las piezas de los lotes 1, 2, y 3 identifica que la procedencia de todas ellas es la misma", señalaba el informe de Yanes.

"En estas piezas se advierte claramente un punzón rectangular cuyo eje central es una T mayúscula, acompañada por un 18 a su izquierda y una letra K a la derecha. Este detalle lleva a considerar que el fabricante probablemente responda a la inicial T y el 18K se refiere a la ley de su metal", añadía.

"Estas características inducen a descartar determinados países que son bastante exigentes con la normativa de identificación de alta joyería con sus punzones, contrastes y marcas, como son la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos y los países árabes. Sin embargo existen otros países donde este tipo de joyería es más permisiva en cuanto a sus marcas de identificación como son: Tailandia, India, China y países de Asia central, Turquía, etc...", terminaba apuntando el informe.