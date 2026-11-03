CSIF denuncia que Adif tiene "escasez de plantilla" mientras mantiene unas "cúpulas superpobladas"

El portavoz de CSIF, Pedro Poves, ha denunciado la falta de trabajadores en el sistema ferroviario español mientras las empresas públicas mantienen, según el sindicato, unas estructuras directivas sobredimensionadas. Durante una entrevista en La Noche de Cuesta, de esRadio, realizada por Carlos Cuesta y Sandra León, Poves ha cuestionado los nombramientos en las cúpulas de estas compañías y ha criticado duramente a Óscar Puente por señalar a un operario del centro de control de Atocha.

Las declaraciones se han producido apenas unos minutos antes de que el ministro de Transportes anunciara su dimisión, después de una comparecencia en la que había rechazado las informaciones publicadas sobre las condiciones laborales de los trabajadores ferroviarios.

"La información que ha salido desde CSIF ninguna es falsa", ha asegurado Poves, en respuesta a las afirmaciones del ministro, que había denunciado la difusión de "muchas mentiras sobre la situación de los trabajadores".

El portavoz sindical ha explicado que las denuncias de su organización proceden de los delegados que mantienen contacto directo con los empleados. Además, ha recordado que CSIF ya había advertido hace seis meses de los problemas de personal.

"Hay escasez de plantilla y esa escasez de plantilla coincide en el tiempo con unas cúpulas superpobladas", ha señalado Poves, que también ha cuestionado los criterios de acceso a determinados puestos de responsabilidad y su adecuación a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Críticas a los nombramientos políticos

El representante de CSIF ha defendido la necesidad de profesionalizar los órganos directivos de las empresas públicas y limitar la presencia de cargos políticos en puestos de responsabilidad.

"Nosotros ya en la función pública, en la Administración en sentido estricto, pedimos que hasta el cargo de director general sean funcionarios y creemos que esta reivindicación es sano que se traslade a las empresas públicas", ha explicado.

En este sentido, Poves ha mencionado los casos de Koldo García y Leire Díez para ilustrar sus críticas a determinados nombramientos en este tipo de compañías.

El portavoz sindical también ha reclamado que las responsabilidades políticas no se limiten al titular del Ministerio de Transportes, sino que alcancen a los responsables designados en las empresas ferroviarias.

"Pedimos que se vaya el ministro Puente, pero que también se lleve a todos los altos cargos no técnicos que ha colocado en esas empresas", ha afirmado durante la entrevista, realizada antes de que se conociera la dimisión.

Poves también ha anunciado que CSIF apoyará las medidas de huelga que se están planteando entre los sindicatos de Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe.

"La situación es insostenible", ha advertido, antes de ironizar sobre las explicaciones ofrecidas por Puente: "Como continúe hablando el ministro Puente, al final van a tener la culpa los viajeros. Es una cosa absolutamente surrealista".

"Señalar a un operario es una infamia"

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista ha sido la actuación del ministro respecto a un trabajador del centro de control de Atocha.

Sandra León ha recordado que Puente había defendido públicamente la preparación y experiencia de los directivos de Adif, denunciando que estaban siendo injustamente cuestionados. Una defensa que, según ha planteado la periodista, contrasta con las referencias del ministro a un operario de la compañía.

La respuesta de Poves ha sido contundente: "Nosotros ya dijimos el primer día que señalar a un operario es una infamia, es una infamia que no puede hacer nada más que un ser infame".

El portavoz sindical ha insistido en que los trabajadores desempeñan sus funciones conforme a la formación recibida y las instrucciones de sus superiores, por lo que considera que las responsabilidades sobre el funcionamiento de la empresa deben buscarse en los distintos niveles de dirección.

"El operario hace lo que ha estudiado, lo que se le ha formado y lo que se le manda", ha explicado.

En su opinión, son los mandos intermedios y superiores quienes deben responder por la organización del trabajo y el funcionamiento del sistema, incluidos aquellos designados por el propio ministro.

"Atacar al eslabón más débil y ponerlo a los pies de los caballos es una cosa que se califica por sí misma", ha concluido Poves.

Sus declaraciones han tenido lugar en los últimos minutos de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes, en una entrevista en la que CSIF ha puesto el foco en la falta de personal, los criterios de selección de los directivos y las responsabilidades de quienes gestionan las empresas ferroviarias.