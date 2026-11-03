El delegado del Gobierno en Cantabria denuncia que un concejal del PP le abofeteó durante la feria ganadera

El delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE regional, Pedro Casares, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil contra el concejal del PP en el Ayuntamiento de Ruesga, David Setién, por una supuesta agresión física y verbal durante la Feria ganadera de Arredondo, celebrada el pasado domingo 1 de noviembre.

Según ha relatado el propio Casares, los hechos tuvieron lugar cuando se encontraba realizando una visita oficial a este evento. El edil popular se habría acercado a él para recriminarle su posición sobre la protección del lobo en Cantabria y, durante el enfrentamiento, presuntamente le propinó una bofetada. La situación obligó a intervenir al policía nacional que acompaña al delegado como escolta.

Casares formalizó la denuncia este lunes, 2 de noviembre, ante la Guardia Civil. La Delegación del Gobierno ha explicado que tomó esta decisión siguiendo las recomendaciones de responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los hechos se produjeron a mediodía, junto a la plaza de la iglesia de Arredondo, donde se celebraba el tradicional concurso de cabras. El delegado esperaba allí para saludar al alcalde de la localidad, Leoncio Carrascal (PRC), y participar en un programa informativo destinado a dar visibilidad a la feria.

Además de la denuncia presentada por Pedro Casares, la Delegación del Gobierno ha confirmado que existe un parte de actuaciones elaborado por el policía nacional que ejerce como escolta del representante del Ejecutivo central y que tuvo que intervenir durante el incidente.

El PP no se pronuncia

Desde la institución han calificado lo sucedido de "hechos gravísimos de alteración de la convivencia democrática y del respeto a la pluralidad política". También han defendido que la violencia no puede tener cabida en una sociedad democrática y han apelado a los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político ante el clima de crispación que, a su juicio, atraviesa España.

Por su parte, fuentes del PP consultadas por Europa Press han declinado pronunciarse sobre lo ocurrido. Tampoco está previsto que realice declaraciones el concejal al que se atribuye la presunta agresión.