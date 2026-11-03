El funeral de la Catedral de Toledo por las víctimas de Urda será organizado "desde la fe"

El Arzobispado de Toledo oficiará en los próximos días un "funeral oficial" en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda. La ceremonia, fijada a las 19.00 horas en la Catedral de Toledo a falta de concretar la fecha exacta, se celebrará "dentro de una semana o diez días como mucho", según ha avanzado este martes el arzobispo Francisco Cerro Chaves.

Durante el turno de preguntas de los periodista Cerro Chaves ha aclarado que este acto litúrgico, que recalca, está organizado "desde la fe" por la propia diócesis, se desarrollará de forma independiente a los homenajes de carácter institucional o civil. En este sentido, ha señalado que el Arzobispado se encuentra a la espera de la confirmación de los planes "del Gobierno y de la Casa Real".

El oficio religioso en el templo prevé reunir a una gran representación del episcopado español. Se contempla la asistencia del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, junto a los obispos de las diócesis de Castilla-La Mancha (Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete) y representantes de las diócesis de procedencia de los fallecidos, con especial presencia de Madrid y Sevilla.

Centro de acogida para las familias afectadas

Durante su intervención, el arzobispo ha querido poner en valor la labor de acompañamiento llevada a cabo por la Iglesia desde los primeros momentos de la tragedia. Cerro Chaves ha destacado la respuesta de la Casa de Ejercicios del Arzobispado, un espacio que contaba con cien camas preparadas tras suspenderse la actividad prevista y que se transformó en un centro de acogida para las familias afectadas.

En estas instalaciones se han llegado a servir entre 300 y 400 comidas diarias. El operativo de apoyo ha contado con el trabajo conjunto de psicólogos de Cáritas y una presencia continuada de sacerdotes a lo largo del día y la noche, dedicados tanto a la atención espiritual y al acompañamiento como a labores logísticas para atender las necesidades básicas de los allegados.