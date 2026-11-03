El Gobierno avaló en 2025 reanudar la marcha a 200 Km/h en trenes como el de Urda pese a una ordenanza en contra de Adif

El Gobierno se queda cada vez más cerrado en el accidente de Urda. Por no decir, encerrado. Y es que realmente no le debería valer ni siquiera el intento de echar la culpa -ya no a un operario del centro de control de Adif- sino directamente a todo Adif. Y es que en febrero de 2025, el gestor público de infraestructuras ferroviarias -Adif- emitió una ordenanza para prohibir la reanudación de la marcha en circunstancias como las acaecidas en el accidente de Urda -la desconexión del sistema de seguridad LZB- a velocidad superior a 40 km/h. Y fue el propio Gobierno el que teniendo pleno conocimiento de ello -Adif depende del Ministerio de Transportes- no actualizó el reglamento que obliga a los operadores a adoptar unos u otros protocolos, dejándose la posibilidad de que se ordenase al maquinista reanudar la marcha a una velocidad de hasta 200 km/h. ¿El motivo? Todas las fuentes consultadas apuntan a la "presión política… a que en un determinado momento a los políticos les interesase acelerar trenes para que los retrasos no fuesen un motivo de crítica política. Pero, claro, los retrasos existen por la falta de inversión en el mantenimiento de las vías.

La historia es sencilla. En febrero de 2025 se dictó una ordenanza de Adif para que obligar a reanudar la marcha del tren con la máxima cautela: a marcha a la vista en los casos como el de Urda, tras desconexión del sistema de control LZB y sin garantías de su restablecimiento. Pero no se modificó el Reglamento, que es la norma publicada en el BOE donde se recogen los protocolos de maquinistas y operarios del centro de control de Atocha.

Los fallos del sistema LZB

"La explotación ferroviaria en la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Sevilla ha mantenido históricamente como sistema principal de protección de tren de clase B el Linienzugbeeinflussung (LZB), una tecnología de supervisión continua sustentada en la transmisión inductiva bidireccional mediante un cable radiante tendido longitudinalmente a lo largo de la entrevía", señala una fuente conocedora del sistema LZB. A diferencia de los dispositivos de supervisión puntual, el LZB efectúa un cálculo algorítmico permanente de curvas dinámicas de frenado, distancias de parada y velocidades en función de la ocupación física de los cantones por los que transcurre el tren y del estado de las rutas configuradas en los enclavamientos electrónicos. Este sistema permite prescindir de la visibilidad directa de las señales luminosas laterales y alcanzar velocidades continuadas de hasta 250-300 km/h. Esa era parte de la clave del éxito del AVE.

Pero el envejecimiento de las instalaciones y de las centrales de proceso de datos sin un mantenimiento adecuado, sumado a las intervenciones de sustitución de equipamiento para la implantación gradual y con un gran retraso del estándar europeo ERTMS/ ETCS Nivel 2, ha generado una pérdida de seguridad más que notable. Durante el periodo 2025-2026, la línea acumuló 170 caídas del sistema en los primeros diez meses de 2026 -según datos oficiales, los de los maquinistas elevan esa cifra-, obligando a operar en modo "degradado" -com menores velocidades- con un intervalo medio de recurrencia de una incidencia de nada menos que 48 horas.

"Cuando se interrumpe la sincronización entre los ordenadores de zona y las antenas receptoras del vehículo, el sistema aplica automáticamente restricciones de marcha que oscilan entre una orden de velocidad máxima de aproximación a señal (Meta 40) y una detención de emergencia forzada (Meta 0) impuesta por el fin de la autorización de movimiento", añade la fuente.

La consigna de Adif

El cambio regulatorio formal de mayor calado en la operativa del administrador de la infraestructura se produjo con la entrada en vigor de la Consigna COI N.o 01/25 de Adif en febrero de 2025. Esta norma técnica de explotación redefinió las condiciones indispensables para restablecer la marcha tras una pérdida fortuita del Bloqueo de Control Automático (BCA/LZB), acotando la discrecionalidad con la que hasta entonces se gestionaba la reanudación de la marcha del tren y la aplicación del régimen de bloqueo BSL -por medio de las señales luminosas laterales-.

La disposición estableció como requisito técnico ineludible que, con carácter previo a cursar cualquier notificación de reanudación de marcha al amparo del BSL, el "responsable de circulación debe comprobar formalmente que el cantón de bloqueo que el tren se dispone a ocupar se encuentra íntegramente desocupado y libre de convoyes precedentes", añade la misma fuente. Esta exigencia pretendía erradicar la práctica de autorizar desplazamientos basándose exclusivamente en el establecimiento teórico de un itinerario en las pantallas cuando la continuidad de la detección en vía de otro tren o la supervisión global de la vía completa presentaba anomalías.

De forma complementaria, la consigna articuló la prescripción preceptiva de ordenar "marcha a la vista" al maquinista mediante la fórmula fonética y escrita reglamentaria: "Autorizo a maquinista de tren [...] a continuar la marcha al amparo del BSL con marcha a la vista hasta la señal [siguiente señal de entrada o salida]", justo lo que hemos escuchado todos en los audios filtrados del accidente de Urda. Mediante esta instrucción, el maquinista quedaba compelido a circular con una atención reforzada que le permitía detener el tren ante cualquier obstáculo que pudiera surgir en la vía, imponiendo un techo máximo de velocidad de 40 km/h y supeditando la aceleración ulterior a la constatación de una señal física en los luminosos laterales de la vía.

El vacío del reglamento

Pero políticamente se decidió no amoldar el reglamento que regula los protocolos. A pesar de que la Consigna COI N.o 01/25, debía solventar una descoordinación de fondo con los protocolos normalizados en el Reglamento de Circulación Ferroviaria (RCF), aprobado por Real Decreto 664/ 2015, particularmente en lo relativo a los telefonemas regulados en el Artículo Set 3.4.3.5, el reglamento no se cambió en este sentido.

Este reglamento recoge las pautas de comunicación que deben intercambiarse la cabina y el puesto de control ante fallos de los equipos de protección. Y ahí es donde se abre la posibilidad de dar paso a más de 40 km/h: por un lado, el Telefonema LZB3 está concebido de manera inequívoca como un mandato de marcha degradada restrictiva, obligando a avanzar en régimen de "marcha a la vista" y limitando la velocidad de la composición a 40 km/h hasta alcanzar el punto kilométrico o la señal física donde se restaure la supervisión técnica. Pero por otro lado, el Telefonema LZB4 incluye una redacción abierta que autoriza a reanudar la marcha tanto en "marcha a la vista" como en "marcha normal".

La falta de especificidad del reglamento a la hora de delimitar taxativamente bajo qué supuestos de infraestructura corresponde emplear una u otra alternativa ha propiciado que, ante caídas extensas de la central de enclavamiento, el centro de control haya recurrido al telefonema LZB4 asignando "marcha normal". Y este procedimiento habilita al tren a elevar su velocidad hasta 200 km/h bajo el régimen BSL/ASFA ordinario, omitiendo la restricción de marcha a la vista prevista en la Consigna COI N.o 01/25. Traducido, que la brecha entre el texto del reglamento general y las instrucciones complementarias ha generado un vacío operacional donde la pretensión de mantener la regularidad horaria del servicio parece haber prevalecido frente al principio de seguridad.