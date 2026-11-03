¿El Gobierno ha convertido Ceuta en un macroceti? Esto dicen los datos

Dice el refrán que "las palabras se las lleva el viento". Así ha ocurrido hasta ahora con los compromisos anunciados por el Gobierno para resolver la crisis derivada de la invasión de Ceuta. El último ha llegado de la mano de la ministra Elma Saiz, durante su intervención este lunes en el foro World in Progress (WIP) de Prisa que acoge hasta este martes la ciudad de Barcelona. La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha afirmado que el Ejecutivo está trabajando para que las plazas temporales habilitadas para acoger a los ilegales que entraron de forma masiva a finales de julio se vayan desmontando.

No ha dicho ni cómo ni cuándo lo harán. Saiz se ha limitado a decir que esperan que ocurra "tan pronto como sea posible". Y lo cierto es que pase cuando pase —dando por bueno que llegue a pasar en algún momento— llegará tarde. Los ceutíes llevan ya más de tres meses viviendo en un infierno por la permanencia de miles de inmigrantes en situación irregular —se calcula que alrededor de 15.000 en estos momentos, lo que equivale al 15% de su población antes de la avalancha— en su ciudad.

Lo que han visto los ceutíes es que, lejos de agilizar los trámites para expulsar a los ilegales que no tengan derecho a asilo o una situación de vulnerabilidad, el Gobierno ha ido ampliando los recursos destinados a acoger a los invasores. La propia Saiz ha reconocido que el dispositivo pasó de las 500 plazas con las que contaba Ceuta hasta la avalancha a las más de 7.500 de las que dispone en estos momentos. Y que, aun así, siguen siendo insuficientes. Miles siguen ocultándose en los montes y barrios de la periferia de la ciudad autónoma.

El CETI de Ceuta

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta cuenta originalmente con 512 plazas. Cuando se produjo la avalancha masiva, en la que entraron —según las últimas estimaciones— más de 100.000 inmigrantes en menos de 48 horas, su capacidad ya estaba desbordada.

La entrada de ilegales había aumentado progresivamente desde el 8 de julio, fecha en la que se emitió la sentencia del Tribunal Supremo que impedía la devolución en caliente de aquellos que fuesen interceptados en el mar sin haber superado una barrera física. En la semana anterior al gran asalto, habían llegado alrededor de 1.000 irregulares.

Asentamientos en las lomas

Ante esa situación, se levantaron los embolsamientos de Loma Colmenar —para acoger fundamentalmente a inmigrantes de origen marroquí— y Loma Margarita —para dar cabida a los subsaharianos—. Unos campamentos temporales de carpas en los que se han registrado todo tipo de incidentes violentos desde su instalación.

Entre los dos, suman alrededor de 2.500 plazas. A pesar de ello, miles de ilegales se concentraban en los alrededores a la espera de obtener una plaza mientras las playas continuaban atestadas de inmigrantes. Esto evidenció que en la ciudad permanecían bastantes más de los 2.500 inmigrantes que el Gobierno dijo en un principio.

De hecho, ahora los de Pedro Sánchez presumen de que unos 13.000 de los ilegales que se quedaron tras la avalancha han vuelto de forma voluntaria. Y se calcula que hay cerca de 15.000 en la actualidad. Poco más de la mitad, acogidos en los recursos de acogida habilitados por toda la ciudad.

Campamentos en el puerto

Llegados a este punto tenemos que recordar los controvertidos campamentos levantados en el puerto de Ceuta, una infraestructura estratégica de la ciudad. Uno en el muelle de Poniente y otro en el de Levante. Entre los dos, con cerca de 2.000 plazas para acoger inmigrantes en las carpas instaladas en los 16.000 metros cuadrados autorizados por el Ministerio de Transportes para albergar a los invasores.

Naves del Tarajal

Las naves del polígono del Tarajal en Ceuta también han estado funcionando como centros de acogida provisionales, dando alojamiento a alrededor de 2.000 inmigrantes más. El problema es que en las inmediaciones de estos espacios se han formado campamentos improvisados, a base de chozas y tenderetes, en los que malviven miles de personas en condiciones de insalubridad. Cuando las autoridades han intervenido para intentar poner fin a esa situación, los ilegales han salido huyendo y se han ocultado en los montes.

Otros espacios

También hay que mencionar las carpas de Los Rosales —junto a la antigua prisión—, los terrenos de la antigua fábrica de harina de El Guano, y el campo de fútbol del cuartel de Caballería, además de las que los propios inmigrantes levantan en los alrededores de los campamentos de acogida temporal en los que no han obtenido plaza.

Por otra parte, tenemos que contabilizar más de una decena de instalaciones que han sido habilitadas para la acogida de los ilegales, como las del centro ecuestre La Hípica. Esto además de los recursos destinados a albergar a los menores no acompañados, y ya han sido filiados más de 3.300 en esta situación.