El momento en que Tellado echó en cara a Silvia Intxaurrondo la manipulación de TVE y el tuit de Fátima Báñez

Uno de los momentos más intensos de la entrevista a Miguel Tellado en La Hora de la 1 llegó cuando el secretario general del PP aludió a la intención de su partido, cuando llegue al poder tras las elecciones generales del 29 de noviembre, de que "en TVE no se haga mala política" y se convierta "en la televisión de todos, en una televisión plural". "En su programa se ha llegado a insultar a los votantes del PP y yo no la vi pedir disculpas ni respeto a los votantes del principal partido de España", señaló Tellado ante una impertérrita Silvia Intxaurrondo.

Después de que el dirigente popular reiterara que con Alberto Núñez Feijóo "no habrá manipulación como hoy sí la hay", la presentadora optó por invitar a Tellado a extenderse en sus comentarios sobre RTVE, "de sobra conocidos". "Tiene la palabra, le escucho". El popular aprovechó el momento para insistir en que la televisión pública "ha sido manoseada, utilizada hasta la extenuación".

"Yo no cuestiono la profesionalidad de los trabajadores de la casa, lo que cuestiono es el mal uso político que se ha hecho desde la dirección del grupo", dijo. "Todo nuestro respeto a los profesionales" de esta casa "pero este juego político en democracia no es de recibo", insistió Tellado, que avisó de que "nos vamos a encargar de despolitizar TVE".

"No se puede insultar a los votantes de ninguna formación, tampoco a los del PSOE. Vamos a gobernar para todos, esta España de las trincheras tiene que ser pasado", continuó Tellado, que abogó por una sociedad que deje de estar "crispada" y una TVE que se dedique a informar y "no a opinar permanentemente", recordando que está pagada "con los impuestos de todos". "¿Quiere añadir algo más?", dijo Intxaurrondo, que afirmó que así entrarían en el meollo de la entrevista dejando al margen las críticas al ente público, sobre las que no habló.

Instantes antes, Intxaurrondo tampoco contestó cuando Tellado se refirió a una de las últimas manipulaciones de RTVE: el tuit en redes sociales anunciando la muerte de Fátima Báñez en el accidente de Urda, en el que se recordaba que le hicieron una huelga general por su reforma laboral. Cuando la presentadora trató de atacar al popular por su pacto con Vox en el Senado, destacando que el partido de Santiago Abascal no suspendió su agenda por el accidente, Tellado respondió que ante tragedias "de este tipo cada uno se retrata": "Seguimos esperando el pésame del Gobierno", dijo sobre la muerte de la exministra, recordando en ese instante cómo se lanzó desde la televisión pública un tuit "para recordar que le habían hecho una huelga general los sindicatos". "Un tuit de bastante mal gusto", apostilló Tellado. Intxaurrondo no dijo nada.