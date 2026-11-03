La Audiencia Nacional anula la creación de la comisaría de la Policía Nacional en Roquetas y crea un lío a Marlaska

El Ministerio del Interior había previsto un cambio significativo en la seguridad de Roquetas de Mar (Almería). La localidad ha duplicado su número de habitantes en las dos últimas décadas y tiene ya más de 100.000 vecinos, por lo que el departamento de Fernando Grande-Marlaska consideraba que era hora de que la seguridad pasase a ser controlada por la Policía Nacional y la Guardia Civil pasase a un segundo plano. La nueva Comisaría estaba casi lista.

Pero ahora la justicia ha creado un serio problema a Interior. La Audiencia Nacional ha anulado la creación de la Comisaría de la Policía Nacional de Roquetas de Mar, prevista en la Orden INT/859/2023, de 21 de julio, sobre estructura y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía. La resolución estima parcialmente el recurso de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.

La sentencia fue dictada el pasado 19 de octubre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta. Los magistrados consideran que la decisión de crear esa comisaría carecía de motivación suficiente y podía calificarse de arbitraria. En concreto, reprochan a la Administración que introdujera esa novedad normativa sin explicar por qué Roquetas de Mar necesitaba una nueva dependencia de la Policía Nacional ni qué circunstancias justificaban modificar el despliegue policial existente.

El tribunal destaca que no consta "cualquier tipo de informe o estudio previo" que permita apreciar una motivación específica para la creación de la comisaría. Tampoco se acreditaron circunstancias demográficas o de otra naturaleza que justificasen la decisión. La Sala subraya además que la orden no se limitaba a mantener una previsión anterior, sino que incorporaba una novedad, por lo que debía estar respaldada por una justificación suficiente.

La resolución aplica el artículo 47.2 de la Ley 39/2015 y declara nulo el apartado 92 del Anexo II de la orden ministerial, en el que se creaba la Comisaría Local de Roquetas de Mar. En su fallo, la Audiencia Nacional acuerda "estimar en parte" el recurso de la asociación y anula esa previsión "por no ser ajustado a Derecho". El resto de las pretensiones de la Unión de Oficiales queda desestimado.

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil había acudido a los tribunales al entender que determinados artículos de la orden interferían en las competencias atribuidas al Instituto Armado. Su recurso no ha prosperado en todos sus extremos, pero sí ha conseguido que la Justicia deje sin efecto la creación de la comisaría roquetera. La sentencia pone así límites a la reorganización policial cuando no se explican sus razones.

El fallo no supone la anulación íntegra de la Orden INT/859/2023 ni resuelve de forma general el reparto de competencias entre ambos cuerpos policiales. Su alcance se limita al apartado que incorporaba la nueva comisaría. No obstante, obliga a Interior a afrontar las consecuencias de una decisión organizativa que el tribunal considera insuficientemente justificada y deja en el aire el proyecto previsto para Roquetas de Mar.

La sentencia puede ser recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Supremo, y la Unión de Oficiales considera probable que Interior opte por esa vía. En cualquier caso, la asociación sostiene que las decisiones de este tipo deben acompañarse de datos e informes que permitan conocer sus motivos. Reclama que tanto los ciudadanos como los guardias civiles puedan saber por qué se altera la presencia territorial de cada cuerpo.