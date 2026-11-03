La declaración de Santos Cerdán, clave para la imputación del PSOE por las cloacas y la financiación ilegal

La declaración del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán será clave para la imputación del PSOE como persona jurídica en el caso de las cloacas y por un presunto delito de financiación ilegal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga el caso de las cloacas socialistas mientras su compañero el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga la financiación ilegal de la formación política que lidera Pedro Sánchez.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la declaración en sede judicial del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, Santos Cerdán, aún no acordada, será determinante para que el juez Pedraz y el juez Moreno acuerden la imputación del Partido Socialista. Pedraz estudia la imputación del PSOE por presuntos delitos de organización criminal o cohecho después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) haya acreditado en sus informes que el PSOE puso su estructura al servicio de una organización criminal".

"Por su parte, el juez Moreno estudia la imputación del PSOE por un presunto delito de financiación ilegal después de que el empresario Víctor de Aldama desvelase que una parte de las adjudicaciones de obra pública a determinadas empresas acababan financiando al Partido Socialista. Aldama también declaró en sede judicial que el régimen venezolano de Nicolás Maduro financió al PSOE y a la Internacional Socialista que preside el propio Pedro Sánchez con cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA por valor de 250 millones de dólares", añaden

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la declaración de Santos Cerdán en ambas causas, aún sin fecha, es clave para ambas investigaciones, ya que podría servir para reforzar los indicios que obran en las respectivas causas. Procesalmente, no se contempla y no cabe una imputación del PSOE por las cloacas o la financiación ilegal antes de que el ex secretario de Organización socialista comparezca en la Audiencia Nacional ante Pedraz y Moreno".

"Antes del verano, la directora general de la Guardia Civil Mercedes González y la gerente del PSOE Ana María Fuentes señalaron peligrosamente a Santos Cerdán como responsable en el caso de las cloacas. En las últimas semanas, el señalamiento del ex secretario de Organización en sede judicial por dirigentes socialistas ha cesado de raíz", concluyen.

El pasado 9 de octubre, el juez Pedraz rechazaba la solicitud de la acusación popular unificada liderada por el PP de imputar al PSOE como persona jurídica en este momento procesal: "No ha lugar a atribuir en este momento la condición de persona jurídica investigada al Partido Socialista Obrero Español. Una vez practicadas diligencias oportunas se acordará lo oportuno a tal efecto".

En referencia a la declaración de Santos Cerdán, Pedraz señalaba que "se estima que con carácter previo se practiquen las otras diligencias, pues de esta forma y en aras al derecho de defensa el mismo, en cuanto investigado, contará con los elementos esenciales para prestar aquella declaración. Ello sin perjuicio de que puede declarar en cuanto lo estime conveniente (art. 400 LECrim)".

Santos Cerdán, 5 meses en prisión provisional

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, permaneció en prisión provisional durante casi 5 meses, desde junio a noviembre de 2025, en la cárcel de Soto del Real por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias por la pieza de obras públicas de la trama Koldo.

Dicha causa era investigada por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, pero tras la renuncia del exministro de Transportes José Luis Ábalos a su escaño de diputado, el procedimiento fue remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por pérdida de competencia del Alto Tribunal.

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