La Junta Electoral tumba la lista de Podemos al Senado en León por manipular la foto de un DNI

Un insólito error administrativo ha dejado a Podemos fuera de la carrera hacia la Cámara Alta en la circunscripción leonesa. La Junta Electoral Provincial ha acordado no proclamar la candidatura al Senado de la formación morada en León tras detectar una manipulación en la fotografía del documento nacional de identidad aportado por una de las aspirantes que integraban la lista en calidad de suplente.

En concreto, la irregularidad documental afecta a María del Carmen Durán, quien figuraba como primera suplente del número dos a la Cámara Alta por la provincia, Modesto Ramos Maraña. Al quedar invalidada la documentación de la aspirante y no poder computarse formalmente su inclusión, la papeleta presentada por la organización ultraizquierdista ha incurrido en un incumplimiento sobrevenido de la paridad que impone la legislación electoral española.

El diseño de las listas exige una presencia equilibrada entre hombres y mujeres, precepto que la papeleta morada ha dejado de satisfacer al decaer Durán. Ante este revés burocrático, fuentes del partido han confirmado a la agencia EFE que su equipo legal ya se encuentra estudiando la presentación de un recurso con el objetivo de intentar subsanar el defecto antes de los comicios y revertir la decisión de la autoridad electoral.

La lista de los morados en León estaba encabezada de forma titular por Edith Peña Domínguez, secundada por Modesto Ramos Maraña y completada por Ariana Alonso Celorio. Sin embargo, la publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) constató este martes la exclusión definitiva del grupo en la provincia, cerrando las puertas a su concurso en la cita electoral a menos que los tribunales decidan amparar sus alegaciones.

En total, el BOE ha publicado 92 candidaturas proclamadas para el Congreso de los Diputados y 59 para el Senado en Castilla y León. El filtro de las juntas electorales no sólo ha afectado a Podemos; la criba administrativa de última hora también ha dejado fuera a otras formaciones minoritarias, como la candidatura de Pacma a la Cámara Baja en Salamanca y las de Por Un Mundo Más Justo en León por distintos defectos formales.