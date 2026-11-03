Llarena cierra la causa contra Puigdemont y deja en manos de la Sala Penal del Supremo la aplicación de la amnistía

El magistrado encargado de investigar el 1-O, Pablo Llarena, ha cerrado la causa contra el expresidente independentista Carles Puigdemont y ha dejado en manos de la Sala de lo Penal la aplicación de la amnistía. En el mismo auto, Llarena levanta también el procesamiento a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.

El juez Llarena confirmó su decisión de levantar la orden de detención contra el expresidente catalán aunque recriminó al Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, y les reclamó "mesura" por los "calificativos" rotundos que emplearon en una decisión de estas características. No obstante, Llarena sí que precisó que aplicaría la doctrina del Tribunal de Garantías aunque no apoyase su decisión.

"El instructor acuerda: 1.º Dejar sin efecto el procesamiento de Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres y Lluís Puig Gordi, acordado por auto de 21 de marzo de 2018, con el alcance resultante de sus modificaciones posteriores. 2.º Declarar concluso el sumario respecto de los tres encausados y remitir las actuaciones a la Sala de lo Penal de este Tribunal Supremo para que resuelva sobre la finalización de la fase de instrucción y un eventual sobreseimiento libre de las actuaciones por aplicación de la Ley de amnistía, con emplazamiento de las partes en los términos legales", señala el auto del Supremo al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Llarena precisa que "la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, y la interpretación adoptada por la mayoría del Tribunal Constitucional en su sentencia de 6 de octubre de 2026, estimatoria del recurso de amparo de Dolors Bassa, impiden mantener el procesamiento".

De esta manera, en aplicación de esta doctrina se descarta que la financiación con fondos públicos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 suponga por sí sola "el beneficio personal de naturaleza patrimonial que excluye la aplicación de la amnistía; lo que vincula a este instructor conforme al artículo 5.1 de la LOPJ".

No obstante, el juez precisa que el hecho de que no se pueda continuar con la persecución penal no deriva "ni de una despenalización de la malversación y de la desobediencia para el resto de casos análogos que puedan cometerse, ni de la desaparición de los indicios que sustentaron el procesamiento contra los encausados". Simplemente parte de una "decisión legislativa de amnistiar las concretas conductas investigadas y del alcance atribuido a esa decisión por la mayoría del Tribunal Constitucional".