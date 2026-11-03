Miriam Nogueras apremia al Tribunal Supremo a consumar la amnistía para Carles Puigdemont

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha exigido este martes que el Tribunal Supremo dé el "último paso" para aplicar el perdón judicial al expresidente de la Generalidad, prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont. En declaraciones realizadas desde el patio de la Cámara Baja, la representante separatista ha reclamado que dicha resolución se adopte de manera inmediata, celebrando los últimos acontecimientos judiciales como un avance decisivo frente al Estado de Derecho.

La comparecencia de Nogueras se produce después de que el instructor del caso del proceso separatista, el magistrado Pablo Llarena, haya revocado el procesamiento de Puigdemont y de los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig. Llarena ha dejado sin efecto las acusaciones por el delito de malversación de fondos públicos vinculadas al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y ha remitido la causa a la Sala de lo Penal, que tendrá que resolver sobre la aplicación definitiva de la polémica ley de amnistía.

Pese a calificar la decisión judicial como "una muy buena noticia", Nogueras ha remarcado que todavía resta el pronunciamiento de la Sala Segunda para acordar el archivo definitivo de las actuaciones contra los principales cabecillas del golpe institucional. En este sentido, la dirigente nacionalista no ha dudado en presentar la situación como una "victoria del independentismo" y, en particular, como un triunfo atribuible a Puigdemont tras permanecer huido en Waterloo.

Asimismo, fuentes de Junts han confirmado que el líder secesionista no tiene previsto volver a Cataluña antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, una cita con las urnas en la que la propia Nogueras concurre como cabeza de cartel. El separatismo prosigue de esta forma su presión sobre el Poder Judicial para asegurarse la total impunidad de sus dirigentes sin rendir cuentas por la quiebra del orden constitucional.

El trámite que ahora afronta el Alto Tribunal supone un paso más en el desmantelamiento penal acordado por el Gobierno a cambio del apoyo parlamentario de las fuerzas separatistas. Este desenlace judicial, largamente buscado por los socios del Ejecutivo, vuelve a comprometer de forma severa el principio de igualdad ante la ley y consolida el blindaje a medida de quienes desafiaron la legalidad democrática.