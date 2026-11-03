Pedraz prorroga la instrucción del caso de las cloacas del PSOE hasta junio de 2027

El juez que investiga las cloacas del PSOE, Santiago Pedraz, ha acordado prorrogar seis meses más la instrucción del caso y el plazo empezará a contar a partir del próximo 10 de diciembre. Pedraz toma esta decisión después de que la Fiscalía pidiese la prórroga al considerar que quedan "múltiples diligencias" todavía por practicar.

El Ministerio Fiscal hizo llegar un informe al titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional para solicitar una ampliación de seis meses más de la fase de instrucción dado que el próximo 10 de diciembre estaba previsto el plazo para su conclusión. En esta causa todavía falta por tomar declaración, entre otros, al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Esta será una declaración clave para una posible imputación del Partido Socialista en esta causa.

De esta manera, Pedraz acuerda "prorrogar el plazo de la presente investigación judicial por término de seis meses computados desde el día 10.12.2026, de modo que el plazo extraordinario de investigación judicial finalizará el día 10.06.2027, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas por períodos iguales o inferiores a seis meses que puedan acordarse, si procediera, a la finalización de este plazo", según se desprende del auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"En el presente supuesto, son múltiples las diligencias de investigación aún pendientes de practicar, que obligan a prorrogar indefectiblemente la instrucción de la causa, entre otras y como más relevante, la declaración como investigados de parte de los principales implicados a expensas del análisis de la documentación y evidencias halladas en las diligencias de entradas y registros practicadas, precisamente, a impulso de aquel juzgado en las primeras diligencias, así como las posteriormente acordadas por esta Plaza nº5, a raíz del Atestado 89/2026 de 26 de mayo y posteriores", señala por su parte el informe de la Fiscalía. En concreto, precisan que del resultado de estas diligencias que aún no se han practicado pueden aparecer "nuevos elementos" que motiven a practicar todavía más diligencias.

Últimas declaraciones en la causa

El pasado miércoles declaró en la causa de las cloacas el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada y negó haber ordenado seguimientos sobre la magistrada de Badajoz Beatriz Biedma y conocer a la líder de un clan de narcotraficantes que habría declarado ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que fue contactada para eliminar a la juez. Durante su declaración sí que reconoció haberse reunido con Leire Díez, aunque le quitó importancia por haberse reunido con muchas personas en su vida.

Por su parte, el viernes declaró el subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia, José Antonio Ruiz de la Hermosa Gutiérrez, que el Registro Civil no coteja la información recibida sobre las solicitudes de nacionalidad en el marco de la Ley de Nietos hasta el momento de la jura. De la Hermosa estaba llamado a declarar por la polémica concesión de la nacionalidad española al ex alto cargo del régimen venezolano Nervis Villalobos.