Puente revela que "ningún compañero de Sumar me ha pedido la dimisión"

Las peticiones de dimisión a la izquierda del PSOE, que incluyen al Frente Amplio en el que se integra el bloque que gobierna con Pedro Sánchez, no han llegado a la mesa del Consejo de Ministros. Así lo ha confirmado el propio Óscar Puente en la rueda de prensa posterior: según ha afirmado, "ni dentro ni fuera ningún compañero de Sumar me ha pedido la dimisión".

Según Puente, muy al contrario, lo que se ha encontrado en la reunión en Moncloa ha sido "muchas muestras de afecto y de cariño" que, ha asegurado, agradece.

Las palabras de Puente dejan en entredicho a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, que públicamente ha pedido de forma reiterada -aunque cargando también contra las empresas- la salida del socialista del Gobierno por "humanidad" y "empatía" con las víctimas.

El ministro, en cualquier caso, ha descartado de nuevo que piense en marcharse. Tras decir sobre el choque en Urda, que se ha llevado la vida de 69 personas, que ocurren "situaciones inverosímiles", ha dicho sobre quienes piden su dimisión que sí lo admite de personas como Ada Colau, que "van de buena fe", pero no lo admite "de quien nunca admite ninguna responsabilidad jamás".

En respuesta a Alberto Núñez Feijóo, Puente ha dicho que él no ha "señalado" al operario, pese a que fue lo que precisamente hizo en su primera comparecencia hablando del fallo humano. "Yo me he limitado a contar hechos, que la investigación judicial confirmará o no", ha dicho. Y ha cargado contra Feijóo, al que ha citado con las palabras "ese sujeto", por aplicarle "su habitual vara de medir". "De ese no lo admito", ha dicho sobre las peticiones de dimisión. A su juicio, en el PP hay ejemplos "por docenas" en los que la acción, omisión o falta de respuesta han sido decisivos para alguna tragedia, "algunos en la memoria muy reciente".

"Yo no he tomado ninguna decisión que haya contribuido" a lo que ha pasado, "no he omitido ninguna decisión" que pudiera haberlo evitado y "estaba en mi puesto, he respondido sin esconderme" cuando se ha producido el accidente, ha sentenciado Puente, que este martes se explica ante los partidos en el Congreso.