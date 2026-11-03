En el día en que el Gobierno ha aprobado la batería de ayudas para las víctimas del choque de Urda, el presidente de la asociación de víctimas del otro accidente del AVE esta legislatura, el de Adamuz, ha avisado de que diez meses después hay algunos de ellos que siguen sin recibir dinero alguno.

En una entrevista en Es Noticia, de esRadio, Mario Samper ha respondido con sorpresa a la pregunta de si en el caso de este colectivo tardaron las ayudas: "¿Tardaron? No, yo voy de viaje y estoy haciendo ahora gestiones para que se abone ayudas a algunas personas, ahora mismo". Según ha explicado Samper, "todavía hay personas que no las han recibido". Además, ha destacado que "no hay criterio ninguno" en el orden para dar las ayudas, "si las familias están en una situación más precaria o menos". Según ha relatado Samper, el problema radica en los trámites administrativos: "Donde hay problemas burocráticos, no lo han recibido".

El porqué de que esta situación persista diez meses después "se nos escapa", ha comentado Samper, que ha relatado que para pedir las ayudas hay que cumplimentar "un documento muy sencillo de rellenar". Después, han de ponerse de acuerdo el seguro y el Ministerio. Según Samper, en una de sus últimas reuniones con Puente, en la que "de las quince cosas" que le pidieron no cumplió ninguna, solicitaron que "los trámites se agilizaran".

Samper ha recordado que "las indemnizaciones son para soportar la carga económica que le supone a las familias este trágico suceso" y que se necesitan al día siguiente, no a los diez meses. "Tenemos casos que nos han enseñado su cuenta corriente a cero". O "gente que no puede trabajar" y no tiene ingresos o familias cuyo único soporte económico ha fallecido, o bien que tiene que adelantar 300 o 400 euros para fisioterapia por unos dolores insoportables. "Nos tememos que los mismos trámites ralenticen las ayudas" ahora para las víctimas de Urda, ha apuntado.

En la entrevista, ha destacado que han elaborado una guía con recomendaciones para la petición de ayudas enfatizando que el primer paso ha de ser "un informe médico bien documentado y uno psicológico": "Hasta seis meses después puede aparecer sintomatología". Entre los consejos también está "tomar un abogado y que sea de confianza" y que no estén nunca solos "por el tema emocional".

El Gobierno quiere que lleguen "pronto"

El paquete de ayudas recién aprobado este martes está dotado con 30 millones de euros. Según el Gobierno, incluye ayudas directas complementarias a las indemnizaciones y un sistema de anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil. Puente ha asegurado que no solo quieren dar apoyo material sino también "certidumbre", porque los afectados "no pueden esperar a que finalicen los procedimientos administrativos y judiciales para recibir el apoyo económico que necesitan".

El decreto incluye un régimen extraordinario de ayudas directas, complementario a las indemnizaciones que correspondan, que serán no reembolsables, estarán exentas de tributación y serán compatibles con otras ayudas e indemnizaciones y que ascenderán a 72.121 euros por fallecimiento y entre 2.400 y 84.141 euros por lesiones.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido que el Gobierno pretende no solo que las ayudas lleguen "pronto", sino que además los afectados "se sientan acompañados por el Gobierno" en el duelo, "en cada trámite y en la búsqueda de respuestas".