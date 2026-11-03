Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza como el presidente del Gobierno presume de la inversión de su Ejecutivo en servicios públicos.

Sánchez podría destituir a Puente esta semana

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece esta tarde en la Diputación Permanente del Congreso donde dos de cada tres representantes exige su dimisión, todos menos los del PSOE y Bildu que, de nuevo, vuelve a demostrar que es el socio más fiel a Sánchez. Esa exigencia de responsabilidades por parte de la oposición - e incluso por parte del Frente Amplio que acoge entre sus siglas a Sumar, parte del Gobierno— coincide con la encuesta de El Mundo: el 66% de los españoles cree que el Ministro debe dimitir y así lo entiende incluso el 41% de los votantes del PSOE. El editorial de este diario, el de ABC y el de La Razón coinciden en la necesidad del cese, opinión que comparten las víctimas. Javier Romero, hijo y sobrino de dos víctimas de Adamuz le pide a Puente que dimita "por respeto". Los más de cien muertos que acumula Transportes a sus espaldas no han sido suficientes hasta ahora para que Puente dé un paso al lado mientras que en Bélgica, como señala ABC en el editorial, su primer ministro ha presentado su renuncia por no lograr sacar adelante los presupuestos. "Gobernar- dice el editorialista- supone responder por los fracasos propios". Aunque en un primer momento el presidente del Gobierno rechazó la dimisión o destitución de Puente hoy El País dice que la opinión de Sánchez "podría cambiar en los próximos días", "antes del jueves", dicen algunas voces, si su continuidad "inhabilita la posibilidad de recuperar el discurso positivo". En román paladino: si perjudica en el camino hacia el 29-N. Al respecto, dice Okdiario que Sánchez ya piensa en destituirle tras recibir una encuesta demoledora que sitúa al PSOE por debajo de los 95 escaños. Al ministro, sin embargo, aún le queda algún apoyo. Es el caso del ex secretario general de CCOO, Antonio Gutiérrez Vegara, que en el diario de Prisa acusa a PP y Vox de estar dándose un "atracón carroñeando al ministro de Transportes" al que considera, dice, "un chivo expiatorio".

Esta tarde, el ministro deberá aclarar muchas dudas. Puente dijo la pasada semana que los fallos en el LZB eran habituales, que en lo que va de año el sistema se había caído unas doscientas veces. Lo que no contó Puente es que el fallo no fue normal, que se cayó el sistema entero minutos antes del accidente. Según La Razón, a las 8:31 del pasado miércoles "fallaron dos de los tres ordenadores y el módulo de comunicaciones que sirve de soporte de toda la estructura". Seis minutos después los técnicos lograron recuperar el módulo de transmisión pero no les dio tiempo a hacer la migración al único ordenador que estaba operativo y se produjo la tragedia. La investigación deberá aclarar por qué se produjo el fallo total y también por qué a los trenes Iryo y Ouigo les cuesta más reconectarse al sistema LZB cada vez que falla, que fue lo que le ocurrió al tren que estaba parado en Urda, que no pudo reanudar la marcha a tiempo y fue embestido por el AVE. El Debate, por su parte, denuncia que Transportes, ya con Puente al mando, encargó la seguridad de la zona del accidente a una empresa, Thales, sabiendo que había sido sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con una multa de 17 millones de euros por amañar contratos.

Sánchez utiliza a los 'servicios públicos' para hacer campaña

El presidente del Gobierno presume de la inversión de su Ejecutivo en servicios públicos pero las informaciones descubiertas desde la tragedia demuestran que eso fue exactamente lo que falló. Como lema de campaña no está mal pero hoy mismo el diario El Mundo señala que "la inversión en AVE creció un 2% pese al boom del 98% de viajeros". El gasto medio en mejoras y mantenimiento en el ciclo de Sánchez apenas supera el de Rajoy, que coincidió con el período de recesión. El salto inversor llegó en 2023 con los fondos europeos y después de que entraran en funcionamiento Ouigo e Iryo que pagan un canon por utilizar las infraestructuras. Y esa infraestructura, precisamente, no se ha adaptado al auge de pasajeros, de kilómetros y a los trenes más pesados. Las casualidades de la vida han querido que el accidente de Urda coincidiese con la mayoría absoluta del PSOE en las elecciones de 1982 cuyo lema era "Que España funcione".

Lo recuerda el profesor Jorge del Palacio Martín que en una tribuna sostiene que, frente al ayer, "un apagón, una invasión y dos accidentes ferroviarios han sido suficientes para convencer a los españoles de que hoy el Estado sufre para garantizar sus funciones más básicas". A pesar de todo, "los dos, presidente y ministro, se van a dormir y duermen, eso es lo que me tiene fascinado, que consigan dormir en un país en el que nadie duerme. Ningún ser humano podría dormir con dos trenes de la muerte cruzando toda la noche por un cerebro sensible a la desgracia de los otros", como denuncia Manuel Vilas en la Tercera de ABC. Y a esta falta de inversión evidente hay que sumar la toma de las empresas públicas por personas del entorno del PSOE. ABC acusa al presidente de Renfe de "colonizar" el operador con hasta "quince políticos"- muchos de ellos de su partido, Más Madrid- y del llamado "lobby del autobús". Álvaro Fernández de Heredia procede de Más Madrid, fue concejal y gerente de la EMT en los tiempos en que Manuela Carmena era la alcaldesa de la capital. De este modo, desde 2025, ha colocado a más de una veintena de personas de las que al menos quince no tenían experiencia en el sector ferroviario y que proceden del lobby de los autobuses, Más Madrid, Equo, IU y Compromís. De modo que llama la atención que hoy la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, exija en El Mundo la dimisión de Puente, siendo Más Madrid parte importante de su proyecto político. Tampoco es partidaria de que dimitan los ministros de Sumar.

La estrategia del miedo ya no funciona

David Jiménez Torres escribe en El Mundo sobre la estrategia del miedo alentada por las izquierdas y en particular por el Presidente: "Frente a la vaguedad de las amenazas futuras que blande el oficialismo -retrocesos, pérdida de derechos- está la atroz concreción de todo lo que existe... o ha dejado de existir. Cuando abundan las razones para tener miedo de lo que ya sucede con los gobernantes de ahora, cuesta infundir miedo a lo que podría ocurrir bajo unos gobernantes distintos".

A lo que sí temen los electores es a un hipotético pucherazo. El Confidencial desvela que el Gobierno de Sánchez aprobó una orden el año pasado que le da acceso exclusivo a la evolución del voto por correo durante la campaña. El Ministerio del Interior está recibiendo desde el 6 de octubre información diaria de Correos sobre las solicitudes de voto postal y las papeletas finalmente emitidas. Los datos conceden al PSOE una ventaja decisiva para diseñar su campaña del 29-N. La desconfianza en el proceso ha llevado a que, por primera vez, según Vozpópuli, la Policía y la Guardia Civil vayan a custodiar las papeletas emitidas por este sistema y Correos ha reforzado también la seguridad con 4.000 balizas que geolocalizarán en tiempo real las papeletas durante su transporte.

Sánchez evita la foto con Delcy Rodríguez

Isaac Blasco avanza en Vozpópuli que Delcy Rodríguez no va a asistir a la Cumbre Iberoamericana que arranca mañana en Madrid. La dirigente chavista habría declinado la invitación por el temor que despierta en ella el regreso a Caracas de María Corina Machado y, sobre todo, por las presiones recibidas de parte de Pedro Sánchez. Según Blasco, Sánchez quería evitar a toda costa una imagen con la heredera de Maduro a pocos días de las elecciones generales en las que se juega su futuro.