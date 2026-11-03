Nace un partido separatista que rechaza la "inmigración masiva" en el País Vasco

Un nuevo partido político de ideología separatista vasca y de izquierda, pero que, a diferencia de las opciones actuales, rechaza abiertamente la "inmigración masiva descontrolada", ha comenzado a gestarse en el País Vasco. "El partido se define como de izquierda abertzale, no woke y soberanista. En ningún momento nos definimos como "progresista". Ese término lo dejamos para los partidos que forman el bloque que apoya el Gobierno de Pedro Sánchez", defiende el proetarra y experiodista de Gara Joseba Iturria.

El nuevo partido proetarra, que se inscribirá próximamente en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, prevé celebrar una asamblea constituyente el 9 de enero, según ha explicado en las redes sociales el periodista.

El proyecto cuenta, según ha explicado Iturria, con un grupo promotor, pero, por el momento, el experiodista de Gara es la única cara visible del nuevo partido, que afirma que su objetivo es concurrir a las elecciones forales y a las de Navarra, así como a las municipales, al menos en las capitales vascas y Pamplona. Han elaborado un borrador de programa que defiende la "soberanía de Euskal Herria", su identidad como pueblo y su derecho a la autodeterminación.

Como alguna persona ha filtrado esta información a @eldiarioeus vamos a transmitirla a toda Euskal Herria para que conozca el programa completo y el que quiera apoyarlo me mande un mensaje directo con su nombre, localidad y teléfono para poder conocernos. https://t.co/LT7qBG2P9f https://t.co/f1lyviWIoy — Joseba Iturria (@josebaiturria) October 30, 2026

El segundo punto de su borrador aborda la cuestión de la inmigración para rechazar el "vigente modelo migratorio neoliberal basado en la importación masiva de trabajadores extranjeros para su explotación como mano de obra barata en beneficio de los intereses de la patronal".