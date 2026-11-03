Una víctima de Urda responde a Puente: "30 millones de mentiras"

Tras la nueva comparecencia de Óscar Puente por el accidente de Urda, con el anuncio de un refuerzo de la seguridad y 30 millones de euros en ayudas, una víctima del accidente ha contado cómo se sienten y qué opinan de la gestión del Ejecutivo en una entrevista En Casa de Herrero, de esRadio. Iñaki Pulpillo, que viajaba en el Iryo cuando el AVE impactó contra el tren, ha denunciado que "no se sienten acompañados" por el Gobierno y, sobre Puente, ha destacado que son las primeras declaraciones acordándose de las víctimas y no hablando de lo "mal" que se estaba sintiendo estos días. "No, no me siento acompañado. Pero sí me siento acompañado de toda la gente que nos ayudó, que fue a socorrernos", ha contado la víctima, que ha citado entre otros a policías, bomberos y gente de Urda "que acudieron a nuestro rescate y a darnos cariño y amor. Ahí sí sentimos cariño".

Pulpillo ha relatado los escalofriantes momentos del choque, que llegó con él viajando a contramarcha en los primeros vagones. Escuchó "un estruendo muy fuerte" y décimas de segundo después salió "disparado" y empezó a dar vueltas. "Se apaga la luz, empiezas a pegar golpes por todos los lados y no sabes lo que está pasando. No te da tiempo a pensar: lo que intentas es agarrarte a donde puedes, pero no puedes", ha rememorado.

En la entrevista, ha explicado que viaja en AVE desde 1992 y nunca había tenido sensación de inseguridad pero "sí ha habido degradación". Los retrasos, los movimientos "los habíamos aceptado con cierta normalidad. Pero a cambio pensábamos que estábamos seguros", ha explicado. Tras lo ocurrido, ha contado que tendrá que seguir cogiendo el tren por trabajo: "La carretera está igual de mal o peor que el AVE".

Sobre los 30 millones en indemnizaciones y ayudas anunciadas por Puente, ha respondido que "serán 30 millones de mentiras" y se ha preguntado "si nos van a llegar alguna vez". Ha sostenido que "la gente de Angrois no ha cobrado un duro" y que tampoco están cobrando los de Adamuz, una situación que ha denunciado este mismo martes en esRadio el presidente de la asociación de víctimas, Mario Samper.

En cuanto a la no dimisión de Puente y su afirmación de que eso no consolaría a las víctimas, Pulpillo ha confirmado que en efecto el consuelo sería "ninguno", pero que a su juicio sí tendría que marcharse "por conciencia política, por conciencia de persona, por todas las veces que ha pedido la dimisión de otras personas por cosas de menos importancia". "Por tener alma", ha resumido la víctima, que ha señalado que si Puente "fuera una persona que se viste por los pies habría presentado su dimisión" y "no ahora, sino cuando pasó lo de Adamuz". "Como dice la gente de la dehesa: viendo el pelo se ve el campo", ha dicho del ministro.

El olvido de las víctimas de Adamuz

el presidente de la asociación de víctimas del otro accidente del AVE esta legislatura, el de Adamuz, ha avisado de que diez meses después hay algunos de ellos que siguen sin recibir dinero alguno.

En una entrevista en Es Noticia, de esRadio, Mario Samper ha respondido con sorpresa a la pregunta de si en el caso de este colectivo tardaron las ayudas: "¿Tardaron? No, yo voy de viaje y estoy haciendo ahora gestiones para que se abone ayudas a algunas personas, ahora mismo". Según ha explicado Samper, "todavía hay personas que no las han recibido". Además, ha destacado que "no hay criterio ninguno" en el orden para dar las ayudas, "si las familias están en una situación más precaria o menos". Según ha relatado Samper, el problema radica en los trámites administrativos: "Donde hay problemas burocráticos, no lo han recibido".

El porqué de que esta situación persista diez meses después "se nos escapa", ha comentado Samper, que ha relatado que para pedir las ayudas hay que cumplimentar "un documento muy sencillo de rellenar". Después, han de ponerse de acuerdo el seguro y el Ministerio. Según Samper, en una de sus últimas reuniones con Puente, en la que "de las quince cosas" que le pidieron no cumplió ninguna, solicitaron que "los trámites se agilizaran".

Samper ha recordado que "las indemnizaciones son para soportar la carga económica que le supone a las familias este trágico suceso" y que se necesitan al día siguiente, no a los diez meses. "Tenemos casos que nos han enseñado su cuenta corriente a cero". O "gente que no puede trabajar" y no tiene ingresos o familias cuyo único soporte económico ha fallecido, o bien que tiene que adelantar 300 o 400 euros para fisioterapia por unos dolores insoportables. "Nos tememos que los mismos trámites ralenticen las ayudas" ahora para las víctimas de Urda, ha apuntado.

En la entrevista, ha destacado que han elaborado una guía con recomendaciones para la petición de ayudas enfatizando que el primer paso ha de ser "un informe médico bien documentado y uno psicológico": "Hasta seis meses después puede aparecer sintomatología". Entre los consejos también está "tomar un abogado y que sea de confianza" y que no estén nunca solos "por el tema emocional".