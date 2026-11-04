Acechan los rumores: Alsina podría incorporarse a la SER después de las elecciones generales

"Estoy gastado". "Llevo 32 años haciendo información". Con esas palabras explicó Carlos Alsina a sus oyentes por qué dejaba el primer tramo de Más de uno, el espacio informativo y de opinión de las mañanas de Onda Cero que había dirigido durante más de una década. Hacía falta, dijo, "estar pleno de energía" y "vibrar con las noticias", y él había llegado a la conclusión de que se había gastado. "Cuando tienes 25 años te comes el mundo y cuando tienes 56 para 57, pues ya te conformas con que el mundo no te coma a ti".

Aquella mañana Alsina contó que la decisión se empezó a fraguar el 13 de marzo, cuando comunicó al director general de la cadena su intención de "retirarse". Según su relato, intentaron disuadirle sin éxito, pero sí lograron convencerle de que no se fuera del todo. Se quedaría con la franja de 10.00 a 12:30 dedicada al entretenimiento. Él mismo calificó el cambio de "autorrelegación", algo que, según dijo, probablemente era inédito en la radio española.

También salió al paso de las teorías sobre "razones ocultas" y de los rumores que lo situaban en la Cadena SER. "Resulta que he tenido ofertas interesantísimas y yo ni me he enterado", ironizó. Dijo no conocer a Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, y situó su último contacto con una directiva de la SER en enero de 2025. Remató con una frase que entonces sonó definitiva: Onda Cero "es mi cadena, es mi marca y es mi casa". Hoy se duda.

Un paso al lado, no un adiós

Al terminar la temporada, Alsina cumplió lo anunciado. La parte informativa y de análisis político pasó a manos de Rafa Latorre, que dejó La Brújula en las de Marta García Aller, y él se ocupó de la franja de entretenimiento.

Dejar la política diaria no ha significado callarse. Alsina no ha abandonado los monólogos críticos con la actualidad, aunque con un perfil menos analítico que el que le dio fama en el primer tramo de la mañana. Sigue opinando, pero de otra manera y desde otro lugar del programa.

Un ambiente que no pasa desapercibido

Desde entonces, en los pasillos de Atresmedia se habla de algo más que de un reparto de tareas. Fuentes del sector explican que se han hecho muy presentes los comentarios sobre cierta incomodidad del presentador con el nuevo rumbo de Más de uno y con la nueva dirección del programa. Nadie lo ha confirmado y el propio Alsina nunca ha aludido a ello en antena. Pero el ambiente está enrarecido y, lógicamente, cada gesto del periodista se lee ahora con lupa.

Un Ondas con aroma de despedida

Esta semana se conoció que Alsina recibirá el Premio Ondas a la Trayectoria Profesional por sus más de tres décadas de carrera. Es uno de los reconocimientos más prestigiosos de la radio española y suele interpretarse como un punto de llegada. Alsina, de 57 años, quiso matizarlo con humor: "Mensaje para mis haters: no obliga a retirarse, yo no me retiro".

Ayer martes acudió a La ventana, el programa de su amigo Carles Francino en la Cadena SER, donde también han sido premiados los compañeros de A vivir que son dos días. Allí pronunció una frase que ha vuelto a alimentar las dudas: "Yo creo que este es mi último año en Onda Cero y luego ya se verá lo que viene".

Y añadió: "El Ondas es a mi trayectoria en Onda Cero y esa sí es una trayectoria que yo creo que está en su etapa final. Terminar con un colofón como un Ondas... no se me ocurre otro colofón mejor". No concretó fechas ni proyectos.

El matiz es importante: Alsina dijo "año", no "temporada". En radio, las temporadas terminan en julio y los años, lógicamente, antes, en diciembre. La lectura literal de sus palabras deja abierta la posibilidad de un movimiento más cercano de lo que se pensaba.

Y es ahí donde los rumores, que habían bajado de intensidad, han vuelto a crecer en las últimas horas. En algunos despachos del sector se comenta, sin que nadie lo haya confirmado ni desmentido, que podrían existir conversaciones, o al menos un interés mutuo, entre Alsina y Prisa. Según esas versiones, que conviene tomar con toda la cautela, una eventual incorporación a la Cadena SER podría producirse a final de esta temporada o incluso antes de que termine el año, justo después de las elecciones generales, cuando el mercado radiofónico suele reordenarse.

Quienes dan crédito a esa hipótesis recuerdan que la SER vive un momento de movimientos en su parrilla tras la salida de Àngels Barceló. Quienes la descartan apuntan al desmentido tajante del propio periodista: no conoce a Oughourlian, su último contacto con la SER fue en 2025 y Onda Cero es su casa. Ni Alsina, ni Onda Cero, ni Prisa han hecho declaraciones al respecto.

Lo único cierto, por ahora, es lo que el periodista ha dicho en voz alta: que se acerca el final de su etapa en Onda Cero y que no piensa retirarse. Que lo haya dicho en la casa de la competencia, entre abrazos y premios, no prueba nada. Pero en una radio donde las palabras se pesan al milímetro, tampoco pasa desapercibido.