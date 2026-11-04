Álvarez de Toledo desmonta el discurso de Sánchez en un minuto: "Efectivamente no todos somos iguales"

Tras la dimisión por sorpresa de Óscar Puente, Pedro Sánchez ha comparecido en la Moncloa para anunciar a su sustituto, un Carlos Cuerpo que incorporará a sus tareas la dirección del Ministerio de Transportes, y para loar a Puente, de quien ha llegado a decir que se marcha "por empatía con las víctimas, por coherencia y por dignidad política".

Sánchez ha dicho de Puente que "ha dado la cara, ha dado explicaciones", y que ha dado "un paso al lado", que había negado hasta minutos antes de que anunciara su marcha, "para demostrar a las víctimas el enorme respeto que la sociedad siente por ellas" y "demostrar que no todos los servidores públicos somos iguales".

Entre las reacciones a las palabras de Sánchez, que también ha dicho que ahora hay que "honrar el gesto" de Puente, ha estado la de Cayetana Álvarez de Toledo, que en un vídeo de apenas un minuto ha respondido al "no todos somos iguales" de Sánchez. "Efectivamente no todos somos iguales: no todos colocamos putas en empresas públicas; no todos pactamos con un partido que no condena, e incluso justifica el asesinato de compatriotas"; "no todos compramos el poder con una amnistía a unos golpistas que intentaron convertir a sus vecinos en extranjeros" y "no todos montamos una cloaca para intentar destruir a fiscales, jueces y policías".

Efectivamente, señor Sánchez, no todos somos iguales. pic.twitter.com/vj8nCVQFcq — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 4, 2026

La diputada ha enumerado más ejemplos: "No todos nos vamos de vacaciones un mes después de anunciar que nuestro país ha sido invadido"; "no todos tenemos un suegro proxeneta", y, finalmente, "no todos esperamos a dos tragedias para presentar nuestra dimisión", en alusión ya a Puente y a las tragedias de Adamuz, de hace diez meses, y la de Urda, con 69 víctimas mortales. Precisamente por eso, dice Cayetana Álvarez de Toledo, "Pedro Sánchez va a caer en las urnas y vamos a tener un Gobierno decente en España".

Sus palabras llegan tras el aluvión de críticas a Puente, antes y después de que comunicara su decisión en la Diputación Permanente del Congreso, donde había solicitado comparecer. Dirigentes del PP como Ester Muñoz y Miguel Tellado, así como de Vox como Santiago Abascal y Pepa Millán, destacaron que su dimisión llegaba 116 muertos tarde. Luego el propio Alberto Núñez Feijóo animó a Sánchez a seguir el camino de Puente con un escueto "aplícatelo".