Carlos Cuesta desmonta la "dignidad" de Puente: dejó sin gastar 2.917 millones en seguridad

La salida de Óscar Puente al frente de Transportes obedece a la gravedad de los últimos trágicos accidentes ferroviarios y al deterioro del voto reflejado en las encuestas, a pesar de que el Gobierno insiste en presentar la renuncia como un gesto de "dignidad política" para restaurar la credibilidad del servicio. Las claves tras esta decisión y los datos de gestión del departamento fueron analizados por Carlos Cuesta en La noche de Cuesta.

El discurso oficial contrasta con la realidad cotidiana de unos viajeros que han pasado de enorgullecerse del sistema ferroviario a desconfiar abiertamente de él, provocando un trasvase de usuarios hacia el transporte por carretera y el consecuente colapso de la red vial. Ante las declaraciones de Pedro Sánchez en las que aseguraba que "Óscar Puente ha dimitido por dignidad" para que "la gente recupere la credibilidad en los trenes", el periodista contrapone el desplome de la confianza tras los trágicos accidentes de Adamuz y Urda, cuestionando que la renuncia se presente como un gesto de honra cuando "con 46 muertos no tenía dignidad para irse y la alcanza con 69 adicionales", "exactamente, en el diccionario socialista, ¿cuándo se alcanza la dignidad?", se cuestionaba.

🔴 #ÚLTIMAHORA | Sánchez sobre Óscar Puente: "El ministro decidió renunciar a su cargo por empatía con las víctimas, por coherencia y por dignidad política" pic.twitter.com/vKDR1GRUwl — Libertad Digital (@libertaddigital) November 4, 2026

En los datos oficiales del propio Ministerio de Transportes, se reflejan una continuada infraejecución de los fondos asignados al mantenimiento y seguridad de vías y carreteras. Según la documentación expuesta, durante el mandato de Óscar Puente entre 2023 y 2026, el departamento dejó sin ejecutar un total acumulado de 2.917,4 millones de euros del presupuesto asignado a inversiones en infraestructuras.

"Hasta cuatro veces se podría haber renovado íntegramente"

Como se ha explicado durante el editorial, la secuencia de estos ejercicios muestra una tendencia al alza en las partidas no aplicadas: en el año 2023, de una partida definitiva de 3.466 millones de euros para conservación y mejoras, quedaron 319,6 millones sin aplicar; en el ejercicio 2024, el importe no invertido ascendió a 390,4 millones de euros; en 2025 la cifra de crédito no ejecutado aumentó a 448,8 millones; y en el año 2026, con datos cerrados a 31 de agosto, la infraejecución presupuestaria alcanzó la cifra de 1.758,6 millones de euros.

Para dimensionar el impacto de estas partidas sin gastar, Cuesta contrasta la cantidad total acumulada con el coste real que supuso la intervención en una de las arterias principales de la red de alta velocidad, recordando que "la renovación integral de la línea de AVE Madrid-Andalucía, donde se han producido los dos accidentes mortales superó los 700 millones de euros. Hasta cuatro veces se podría haber renovado íntegramente esa línea con los 2.917 millones de euros sin ejecutar".

Mientras las partidas destinadas a transportes experimentaban recortes en términos reales —ya que "en términos reales el gasto del Ministerio de Transportes ha caído un 9,5%, mientras que el conjunto del Gobierno ha crecido un 7,7%"—, el resto de departamentos gubernamentales veían incrementada su financiación. Recuerda además que este recorte en transportes se ha producido, además, en un periodo marcado por un incremento histórico de los ingresos públicos, alcanzando "la mayor inyección recaudatoria de fondos públicos jamás vista, incrementando la recaudación fiscal en 213.000 millones de euros".

Cuesta terminaba por recalcar el nefasto intento del Partido Socialista de vertebrar su discurso en torno a la "dignidad" del ministro dimitido buscando enmascarar un cambio de estrategia motivado por la presión de las encuestas electorales, en lugar de asumir las deficiencias organizativas y la falta de inversión que han afectado directamente a la seguridad y operatividad del transporte en España.