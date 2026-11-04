Chivite se reunió antes de las generales de 2023 con la líder del PSOE en Argentina, una impulsora de la Ley de Nietos

María Chivite, presidenta socialista de Navarra, estuvo unos meses antes de las elecciones generales de 2023 en Argentina para reunirse con Lorena Suárez, la que fuera líder del PSOE en el país sudaméricano de 2022 a 2024, años en los que promocionó la Ley de Nietos impulsando las nacionalizaciones de extranjeros proporcionando información y asesoramiento claves.

En un vídeo consultado por Libertad Digital del 20 de noviembre de 2022, con las generales de 2023 entre ceja y ceja, la presidenta Navarra celebró las nacionalizaciones de la Ley de Nietos y la eliminación del voto rogado. Chivite señaló que el objetivo de su viaje era conocer a la comunidad navarra en Argentina, a la que mandó un "saludo muy grande y mucho cariño". "La verdad es que ha sido una visita muy emocionante y no quería perder la oportunidad de pasar a visitar aquí en la formación, la sede, para poder estar con los compañeros y compañeras del PSOE en Argentina. Os mando un saludo muy cariñoso".

La presidenta navarra celebró las nacionalizaciones de la Ley de Nietos y la eliminación del voto rogado desde Argentina: "Os animo a que sigáis trabajando en estas nuevas ventanas de oportunidad y reconocimiento de derechos como la Ley de Memoria Democrática y la desaparición del sistema del voto rogado, reconociendo los derechos de los navarros también en Argentina. Un beso muy grande".

No es la primera gira electoral de la presidenta navarra. María Chivite, viajó este mes de octubre a Perú y a Argentina a un escaso mes de los comicios para reclutar votantes que los socialistas no tienen en España. Sin ir más lejos, el PSOE consiguió el último escaño de Navarra en las generales del 23 de julio de 2023 por un margen de 2.855 votos frente a Sumar, en unas elecciones en las que Pedro Sánchez mantuvo el poder por la mínima. Información que no se le escapa a Chivite, que está visitando países estratégicos donde un puñado de votos más puede ser clave en los comicios.

Maniobras del PSOE en Sudamérica

En este sentido hay que recordar que el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez han tenido mucha actividad electoral en Argentina. No solo han ofrecido asesoramiento gratuito para los nacionalizados sino que incluso líderes autonómicos como José Ramón Gómez Besteiro (Galicia) o Adrián Barbón (Asturias) han viajado en los últimos meses al país de Sudamérica para movilizar al electorado residente en el extranjero. Del mismo modo, la ministra de Educación, Milagros Tolón, visitó a la comunidad gallega y española residente en Buenos Aires unos días después de que Pedro Sánchez convocase elecciones para el próximo 29 de noviembre.

Unas elecciones en las que el voto exterior puede ser decisivo, tal y como admitió Violeta Alonso, la conseguidora de Pedro Sánchez con la Ley de Nietos en el exterior, que ha llamado esta semana a votar diciendo que si los españoles residentes en el extranjero y los nacionalizados con la Ley de Nietos se movilizan tendrán un "impacto significativo" en las elecciones.