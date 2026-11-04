Daniel Portero alerta de los fallos de mantenimiento y la falta de auditorías en la red ferroviaria

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia e ingeniero de Caminos, ha intervenido en La Noche de Cuesta, de esRadio, para analizar los problemas de mantenimiento de la red ferroviaria y las posibles causas técnicas de los accidentes. Portero señala directamente a la falta de conservación de las infraestructuras, cuestiona la gestión de Adif y el Ministerio de Transportes y sostiene que no se ha realizado una auditoría de los sistemas eléctricos y electrónicos después del apagón del 28 de abril de 2025.

La falta de técnicos y de mantenimiento en las infraestructuras

Portero responsabiliza de la situación a la gestión del Ministerio de Transportes y critica la falta de perfiles técnicos en los puestos directivos. A su juicio, el problema no se limita al ferrocarril, sino que afecta también a las carreteras, donde asegura que se han denunciado más de 500 accidentes por fallos en la infraestructura durante el año. "En carretera la inversión es mínima, es prácticamente cero y todos sabemos cómo está. Pero vamos, en ferrocarriles es tremendo", denuncia.

"Si tú no tienes técnicos y no tienes ingenieros en tu equipo, sino que tienes enchufados, evidentemente un enchufado lo único que sabe es hacer la pelota", afirma. Y añade que esas personas no están preparadas para asumir las tareas de gestión: "Contratar, licitar, examinar y adjudicar no tiene ni idea".

La soldadura y las deformaciones, en el centro del accidente de Adamuz

Sobre el accidente de Adamuz, Portero considera que el origen está en un problema de infraestructura. Aunque reconoce que no conoce los detalles de las nuevas deformaciones detectadas por los peritos, apunta a un fallo en la soldadura del carril como causa principal.

"En el caso de Adamuz, como he tenido que participar por determinadas razones técnicas e ingenieriles, tengo que decir que es un tema claro de la infraestructura, un fallo de la soldadura", explica.

El ingeniero describe cómo se produce el deterioro cuando la soldadura no garantiza la continuidad del carril. El paso sucesivo de los trenes genera un escalonamiento que termina provocando la rotura de una parte de la vía. "Va chocando, va chocando hasta que rompe una parte de la vía", detalla.

Pero Portero considera que el análisis no debe limitarse a la rotura física del carril. También reclama investigar lo ocurrido la víspera del accidente, cuando, según señala, el 17 de enero falló el sistema de localización y telecontrol que detectaba la ocupación de la vía.

Los fallos electrónicos tras el apagón que no se han auditado

Una de las principales advertencias de Portero tiene que ver con las consecuencias del apagón del 28 de abril de 2025 sobre los sistemas ferroviarios. El ingeniero sostiene que no se han comprobado todos los sistemas de alimentación y control electrónico de las líneas españolas y denuncia que sigue sin hacerse una auditoría.

En el caso de la línea Madrid-Sevilla, explica que existen siete centrales LZB que sufrieron daños por las variaciones de tensión eléctrica. Portero cuestiona qué revisiones se han realizado desde entonces y reclama comprobar los microcortes, los reinicios, los errores y las averías, así como el estado de los sistemas de alimentación adicional.

Tres ordenadores con una única alimentación eléctrica

Portero entra también en el funcionamiento de los sistemas de seguridad de la estación de Adamuz. Explica que los tres ordenadores que controlaban el LZB estaban instalados en un centro técnico de la propia estación y compartían una única alimentación eléctrica. "Tienen una única alimentación eléctrica para tres ordenadores. Si se produce un fallo eléctrico, fallan los tres ordenadores", advierte.

Según su explicación, se sabía que al menos dos de esos equipos habían fallado. Esto habría impedido que el tren Iryo pudiera arrancar, debido a las particularidades de su sistema de seguridad durante el reinicio y la recuperación de la tracción.

Sin embargo, el ingeniero pone el foco en otra cuestión: por qué el centro de control de Atocha no habría detectado que el tren permanecía detenido ocupando la vía. A su juicio, podría haber fallado también el sistema encargado de localizar los trenes y señalar la ocupación de los tramos ferroviarios.

Portero distingue entre el LZB, que controla la velocidad y el frenado, y los sistemas que permiten conocer la posición de los convoyes. Su hipótesis es que una sobretensión pudo provocar fallos electrónicos en varios de esos mecanismos.

170 fallos electrónicos y avisos anteriores al accidente

El ingeniero aporta otro dato para respaldar sus sospechas: asegura que desde comienzos de 2026 se habían contabilizado 170 fallos electrónicos en ese tramo, relacionados con los sistemas de control LZB o de ocupación de vía.

También relata que el 15 de septiembre recibió la llamada de un ingeniero que le alertó de problemas en el funcionamiento de los trenes en la zona de Adamuz: "El tren arranca y no arranca, arranca y no arranca".

Para Portero, estos antecedentes apuntan a una falta de conservación de los sistemas electrónicos. "Está claro que ha habido una falta de conservación de ese sistema electrónico, tanto de la frenada, el sistema LZB, que debería haberse cambiado al RTMS", sostiene.

Ya se notificaron fallos en la red ferroviaria

Portero vuelve al apagón para recordar que las incidencias en el sistema ferroviario se conocieron apenas dos días después. "El día 30 de abril se notificaron fallos electrónicos en la red ferroviaria en la zona de Sevilla a Madrid. Es decir, ya se sabía que había afectado al sistema ferroviario", asegura.

A su juicio, aquella comunicación tendría que haber provocado una revisión general de las instalaciones. Por eso reclama comparar el número de fallos electrónicos registrados antes y después del apagón para conocer el alcance de los posibles daños.

"Hay que pedir a Adif, cuando se haga la auditoría, cuántos fallos electrónicos había desde el apagón hacia atrás y desde el apagón hacia adelante. Y ahí es donde lo vamos a ver", explica.

El ingeniero considera que esa investigación podría obligar a destinar importantes partidas a sustituir componentes deteriorados. Entre ellos cita "las fuentes de alimentación, las tarjetas electrónicas, la batería de respaldo".

Portero apunta también a una posible filtración de información

En otro momento de la entrevista, el presidente de Dignidad y Justicia aborda las posibles responsabilidades jurídicas relacionadas con la filtración de información reservada y establece un paralelismo con el caso de la filtración de datos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Portero sostiene que se trata de información sometida a secreto de sumario y considera que debe investigarse su recorrido.

En sus declaraciones señala que esa trazabilidad llegaría hasta Moncloa y la Secretaría de Estado de Comunicación. Sobre la posible implicación del ministro Óscar Puente, afirma: "Si Óscar Puente estaba justo con la Secretaría de Estado de Comunicación en el mismo punto, es evidente que la decisión la tuvo que tomar el propio Óscar Puente".