El caso de la financiación ilegal del PSOE se complica: la imputación del partido se aplaza hasta después de Navidad

La investigación de la financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez se está complicando en los últimos meses y la posible imputación del partido se aplazará previsiblemente hasta después de la Navidad debido a la complejidad de la instrucción.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, abrió una pieza separada sobre la presunta financiación irregular del PSOE a principios de noviembre de 2025 para investigar las presuntas donaciones al partido derivadas de adjudicación de obra pública del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su entonces asesor Koldo García. En el marco de esta investigación, el empresario Víctor de Aldama ha declarado en secreto en dos ocasiones ante el juez Moreno.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la investigación de la financiación ilegal del PSOE está siendo muy compleja. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) llevan investigando el caso durante meses de forma intensiva. No obstante, el procedimiento tiene una ramificación nacional y otra internacional".

"En España, la UCO está analizando sin descanso decenas de adjudicaciones, facturas y cuentas bancarias que el PSOE posee por todo el territorio nacional. Por otro lado, la rama internacional de la causa afecta a países como Venezuela, Panamá o Rusia y es muy complicado progresar en la instrucción cuando se depende de países extranjeros a los que hay que solicitar comisiones rogatorias (auxilios judiciales internacionales)", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "hasta el momento se han encontrado indicios sólidos de la presunta financiación ilegal del Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez. No obstante, al haber una investigación nacional y otra internacional, previsiblemente no se produzca la imputación del PSOE como persona jurídica al menos hasta después de las vacaciones de Navidad o los primeros meses del próximo año 2027".

"Recientemente, la UCO detectaba además la desaparición de facturas vinculadas a los gastos del PSOE al cruzar los datos aportados por el Tribunal de Cuentas y por la propia formación política de Pedro Sánchez. Los investigadores continúan con sus pesquisas", concluyen.

Tal y como desveló en exclusiva LD, la sociedad Apamate Corporate And Trust canalizó los cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA por valor de 250 millones de dólares a través del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero empleando cuentas bancarias en diferentes países como Panamá o Rusia. Todo ello, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE de Pedro Sánchez y la Internacional Socialista que también preside. Esta mercantil está vinculada a un banquero ligado al chavismo y al narcotráfico supuestamente fallecido, Francisco Flores.

Apamate transfirió 300.000 euros a la empresa de Víctor de Aldama, Deluxe Fortune, el 3 de enero de 2020. Dicho pago se produjo solo 16 días antes de que la entonces n.º 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, aterrizara en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

La declaración de Santos Cerdán, antes de imputar al PSOE

Tal y como publicó este diario, la declaración del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán será clave para la imputación del PSOE como persona jurídica en el caso de las cloacas y por un presunto delito de financiación ilegal. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga el caso de las cloacas socialistas mientras su compañero el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga la financiación ilegal de la formación política que lidera Pedro Sánchez.

La declaración de Santos Cerdán en ambas causas, aún sin fecha, es clave para ambas investigaciones, ya que podría servir para reforzar los indicios que obran en las respectivas causas. Procesalmente, no se contempla y no cabe una imputación del PSOE por las cloacas o la financiación ilegal antes de que el ex secretario de Organización socialista comparezca en la Audiencia Nacional ante Pedraz y Moreno.

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