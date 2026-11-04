El Rey apela a la unidad en una Cumbre descafeinada por las ausencias y el veto de Moncloa a Milei

Durante la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana que ha tenido lugar en el Teatro Real de Madrid, Felipe VI comenzó, como ha sido habitual en sus últimas intervenciones, con un sentido pésame por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, cuyo funeral será presidido por los Reyes el próximo martes 10 de noviembre en la catedral de Toledo. Un acto que comenzó con un conmovedor minuto de silencio en su recuerdo.

"Mis primeras palabras son para recordar a las víctimas mortales del terrible accidente ferroviario de Urda, en Toledo, hace apenas una semana, y que tiene aún hoy a todo el país sumido en el dolor y la consternación", comenzó el Rey. "La Reina y yo enviamos un abrazo enorme —deseando que su recuperación sea rápida— a los heridos y a todos los que vivieron esa traumática experiencia; y, especialmente, a las familias, los amigos y las comunidades que han perdido a sus seres queridos".

El Rey, en su nombre y en el de la Reina, ha recordado a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) y ha trasladado un mensaje de apoyo y cariño a todas las personas afectadas por esta terrible tragedia, al inicio del acto de inauguración de la XXX Cumbre… pic.twitter.com/FZg2dacB67 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 4, 2026

Asimismo, el Rey quiso tener unas palabras para "reconocer y agradecer" la labor profesional de los equipos de emergencia y asistencia que atendieron a los heridos y familiares de los fallecidos, así como de agradecimiento "por las innumerables muestras de afecto y condolencia recibidas de todos los rincones del mundo y, de manera especial, las de los pueblos y las instituciones de esta querida Comunidad Iberoamericana".

Una Cumbre Iberoamericana que incluye a España, Portugal (de ahí que haya incluido unas palabras en portugués en su intervención) y Andorra, y a la que finalmente solo han acudido 7 de los 19 líderes que fueron invitados, si bien todos los países han enviado algún representante, un hecho que, para el Gobierno, ha sido un éxito a pesar de lo 'descafeinada' que está siendo debido a las ausencias de líderes alineados ideológicamente con el Gobierno de Pedro Sánchez como Brasil, Venezuela o Cuba.

"Como tantos españoles —cada día más—, yo me reconozco, orgullosamente, en el espejo de Iberoamérica. Creo que nuestra identidad compartida —entre el pasado y el futuro, entre la memoria y la aspiración— es una brújula indispensable para navegar este convulso siglo XXI. Y emplearla —emplearla adecuadamente— nos obliga a mirar al presente y al futuro sin olvidar nuestro origen, porque como dice el gran escritor mexicano Gonzalo Celorio, nuestro más reciente premio Cervantes: 'Nadie sabe bien quién es si no sabe de dónde viene'", ha reconocido el Rey.

Una cita a un escritor mexicano con la ausencia de la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de España para que asistiera, e incluso el gesto del Rey viajando a México. La otra gran ausencia, a pesar de estar en Madrid para la Sesión Plenaria, ha sido la de Javier Milei, cuya audiencia privada con Felipe VI ha sido rechazada por Moncloa, lo que ha ocasionado que el presidente argentino no acudiera ni a la inauguración en el Teatro Real ni a la cena posterior en el Palacio Real.

A pesar de la polarización existente, el Rey ha querido trasladar en su mensaje la unidad. "Nadie sabe con precisión cómo será el mundo de aquí a unos años. Pero sí sabemos que seguirá exigiendo respuestas y soluciones a desafíos más grandes que cualquiera de nuestros países, considerados de manera individual. Y estará en nuestra mano responder con una voz armónica o 22 voces disonantes; con una esperanza compartida o con 22 fórmulas para reflejar la incertidumbre. Elegir el camino adecuado será —como lo fue ayer, como lo es hoy— la responsabilidad histórica de las 22 naciones iberoamericanas. Por eso hago, señores jefes de Estado y de Gobierno, un llamamiento a seguir apoyando —con fuerzas renovadas— a la Comunidad Iberoamericana de Naciones y a su sistema de Cumbres". Además, insistió en un mensaje de esperanza para el futuro: "El sistema de Cumbres es ejemplo de entendimiento y de cooperación, como contrapunto a las tensiones y rivalidades, como prueba viva de que los procesos de concertación política no son retórica hueca, sino que redundan en beneficio del día a día de nuestros ciudadanos".

Por último, ha querido destacar qué podemos esperar de esta XXX Cumbre Iberoamericana, donde en la Sesión Plenaria de mañana jueves, "hablaremos de impulsar la transformación digital, de cooperación reforzada frente a desastres naturales, del reconocimiento del cuidado como un derecho y un bien público esencial, de facilitar la movilidad a través del reconocimiento de títulos y de planificar la cooperación iberoamericana de manera cada vez más eficaz, más ágil y más estratégica", no sin antes recordar que "sigamos, juntos, haciendo Iberoamérica".