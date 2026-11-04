El Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite las querellas presentadas por Vox, Manos Limpias y varios particulares contra el presidente del Gobierno y varios ministros de su Ejecutivo por la invasión de Ceuta. El Alto Tribunal argumenta que corresponde a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón pedir su imputación mediante una exposición razonada si es que los indicios apuntan hacia Pedro Sánchez y sus ministros.

El Supremo recibió varias querellas contra Sánchez y varios ministros, destacando el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusándolos de la comisión de un delito de dejación de funciones y otro de prevaricación administrativa al haber permitido la invasión a Ceuta del pasado 30 de julio. Sin embargo, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 ya ha avanzado en la investigación de las posibles responsabilidades penales de este suceso.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Supremo recalca que correspondería a Tardón realizar una exposición razonada para imputar a los mencionados —que, por el momento, mantienen la inmunidad parlamentaria— si es que su investigación señala directamente a los ministros. Por ello, dejan en manos de la juez de instrucción que la causa, en un futuro, pueda apuntar hacia los posibles delitos cometidos por Pedro Sánchez y su esfera más cercana.

"Los avisos previos y los datos sobre el despliegue son relevantes para reconstruir lo sucedido. Ello no obstante, la información aportada en la querella y en las denuncias no proporcionan un sustento indiciario suficiente para relacionar personalmente a los aforados con las decisiones u omisiones a las que se atribuyen los resultados lesivos", señala el auto.

Todo ello, antes de apuntar a la investigación que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional: "Si de la investigación seguida ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, plaza nº 3 se desprenden datos objetivos que permitan individualizar una participación penalmente relevante de alguna persona aforada, corresponderá a la Instructora elevar a esta Sala la exposición razonada, para que resuelva sobre su competencia y la incoación del procedimiento". Por ello, asegura que "no ha lugar a admitir a trámite las denuncias y la querella, procediéndose al archivo de las actuaciones".

De hecho, la Sala Segunda asevera que la "gravedad" de la situación que se vivió en Ceuta durante la invasión "sin duda impone su esclarecimiento y la necesidad de individualizar las conductas de quienes intervinieron". Asimismo, reconoce que la querella no diferenciaba la actuación de cada uno de los querellados, por lo que no se desprende una implicación individual de cada uno y sí que se apunta a una decisión colectiva del Gobierno. Esto no es motivo suficiente, a ojos del Supremo, para razonar la petición de investigación a un miembro del Gobierno, aforado por su condición de ministro.