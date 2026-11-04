El TC extingue los recursos de Junqueras, Turull y Romeva tras acatar Llarena la amnistía a los golpistas del 1-O

El Tribunal Constitucional ha dado por extinguidos los recursos de amparo presentados por el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull y Raül Romeva presentados ante el Tribunal Supremo por su decisión de no amnistiar el delito de malversación del golpe del 1-O.

El pasado 19 de octubre el juez Pablo Llarena confirmó su decisión de acatar la doctrina del Tribunal Constitucional "aunque no se compartan las razones en las que se apoya". Sobre la polémica de contemplar la malversación dentro del paraguas de la amnistía el magistrado precisó que "comprende la objeción" del sector izquierdista del Constitucional aunque recuerda que 5 magistrados del tribunal apoyaron su visión. "Que casi la mitad del Tribunal Constitucional considere constitucionalmente admisible esa interpretación aconsejaba una mesura en los calificativos que no se advierte en la rotundidad de su censura", precisó el juez.

"El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado en sendas sentencias que el recurso de amparo interpuesto por Jordi Turull, y el recurso de amparo interpuesto conjuntamente por Oriol Junqueras y Raül Romeva, contra los autos de 1 de julio y 30 de septiembre de 2024 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en los que se denegó la aplicación de la amnistía al delito de malversación de caudales públicos, manteniendo la ejecución de la pena de inhabilitación absoluta que les fue impuesta, han perdido su objeto de manera sobrevenida", señala ahora una nota informativa del Constitucional a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

En las dos sentencias se precisa que tras la estimación del recurso de amparo interpuesto por Dolors Bassa contra las mismas resoluciones judiciales la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó un auto "apreciando identidad en su situación jurídica, acordó extender los efectos de la STC 67/2026 al resto de los condenados afectados por la misma ejecutoria, declarando extinguida su responsabilidad criminal con archivo definitivo de la ejecutoria".

"El Pleno del Tribunal Constitucional concluye que con dicho auto queda agotado el legítimo interés esgrimido en ambos recursos de amparo, por lo que procede su extinción por pérdida sobrevenida de objeto", explica ahora el Tribunal de Garantías.