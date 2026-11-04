El Tribunal Supremo requiere a Ábalos, Koldo y Aldama el pago de 647.000 euros por su condena en el caso Koldo

El Tribunal Supremo ha pedido al exministro de Transporte José Luis Ábalos, al que fuera su asesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama, todos ellos condenados por el caso Koldo, que paguen los 647.000 euros en multas, decomisos e indemnizaciones.

El Alto Tribunal comienza así la fase ejecutoria de la sentencia por la que se condenó el pasado mes de junio a 24 años de prisión a Ábalos, 19 a Koldo y 4 a Aldama, este último evitó entrar en prisión por su colaboración con la justicia. La sentencia concluyó que los tres acusados formaron parte de una organización criminal en la que se repartían las funciones para cometer graves delitos de corrupción.

"Requiérase a los penados don José Luis Ábalos Meco, D. Koldo García Izaguirre y D. Víctor Gonzalo de Aldama Delgado para que en el plazo de quince días, procedan al pago del decomiso de las cantidades provenientes del delito de cohecho", señala el auto del Supremo al que ha tenido acceso Libertad Digital.

En el caso del exministro de Transporte, el Supremo fija en 52.500 euros la cantidad que tiene que pagar por las multas, Koldo tendrá que pagar 45.750 euros y el empresario vinculado a la trama 72.000 euros. Por su parte, el Supremo también precisa que Ábalos y Koldo tendrán que pagar en 15 días "en concepto de responsabilidad civil, a la entidad INECO en la cantidad de 34.450 euros, y a la entidad TRAGSATEC en la cantidad de 9.500,54 euros".

"La Sentencia ha cifrado los beneficios en 430.298 euros, cantidad en la que se han beneficiado los tres condenados y del que Aldama era el encargado de repartirlo. Consecuentemente, es procedente señalar una responsabilidad solidaria respecto a la condena objeto del comiso entre los condenados hasta cubrir la totalidad de las ganancias obtenidas por el grupo en los términos declarados en la Sentencia", añade el auto.

De igual manera, el Supremo ha pedido a la Junta Electoral Central que cumpla con las penas de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo de los tres condenados. Además, ha pedido al Ministerio de Administraciones Públicas que se cumplan las penas de inhabilitación especial "para empleo o cargo público que implique el manejo de patrimonio o caudales públicos".

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha pedido a Víctor de Aldama que comparezca semestralmente ante el tribunal "para informar de sus actividades laborales, mercantiles o empresariales comprobando la observancia del ordenamiento jurídico, así como para que comparezca en la Secretaría 4ª de esta Excma. Sala en el plazo de QUINCE DÍAS desde la notificación del presente a su representación procesal, para ratificar el consentimiento a la realización de 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad".