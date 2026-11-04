Entregados a sus familias los restos de 65 de las 69 víctimas del choque de trenes en Urda

Los trabajos forenses y de identificación tras la catástrofe en las vías avanzan con celeridad. Las autoridades competentes han completado ya la entrega a sus respectivas familias de los restos mortales de 65 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda, acaecido en la provincia de Toledo tras la colisión de dos convoyes de alta velocidad.

Según ha detallado en un comunicado oficial el Centro Integrado de Datos –el órgano técnico constituido para canalizar la información pública tras siniestros con víctimas múltiples–, el recuento provisional mantiene la cifra en 69 víctimas mortales, de las que 40 corresponden a varones y 29 a mujeres, todas ellas mayores de edad. Las pericias forenses han sido desarrolladas por los especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real en estrecha coordinación con la Policía Científica.

En lo relativo a la procedencia de los finados, el protocolo pericial ha certificado que 54 personas eran de nacionalidad española, mientras que las 15 restantes procedían de otros países. En concreto, el siniestro segó la vida de cuatro ciudadanos estadounidenses, dos australianos, dos japoneses y sendos nacionales de Argentina, Canadá, República Checa, Francia, México, Portugal y Túnez, lo que evidencia el impacto internacional del suceso.

El dispositivo de emergencias desplegado en las inmediaciones atendió además a 110 personas con diversas consideraciones médicas, derivadas a distintos centros hospitalarios de Castilla-La Mancha tras el impacto. Las investigaciones técnicas continúan abiertas para determinar las causas exactas del siniestro y depurar las correspondientes responsabilidades en la seguridad operativa del transporte ferroviario.

El Centro Integrado de Datos (CID) continúa centralizando las labores de custodia y atención a los allegados conforme a los protocolos del Real Decreto 32/2009. Dicha normativa establece que este organismo es la única instancia facultada legalmente para difundir cifras oficiales contrastadas, con el propósito de garantizar el rigor y evitar especulaciones sobre las víctimas en una tragedia de honda repercusión nacional.