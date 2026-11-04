La acusación popular pide al juez que investigue la contratación de 'Miss Asturias' en Transportes

La acusación popular unificada ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que investigue la contratación de Claudia Montes, conocida como Miss Asturias, en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, como ya lo hace con Jéssica Rodríguez, imputada en el caso.

Claudia Montes fue contratada por Logirail después de la intermediación del entonces ministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García. Montes acudió al Tribunal Supremo a declarar como testigo en el juicio oral por el que fueron condenados el exsecretario de Organización socialista, su exasesor y el empresario Víctor de Aldama. En su declaración, aseguró que fue contratada y que no recibía órdenes de trabajo, así que se dedicaba a ocupar su puesto leyendo "libros de trenes" mientras cobraba.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la acusación popular unificada que lidera el PP ha pedido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 que investigue también la contratación de Claudia Montes en Logirail después de que este ya haya avanzado en la de Jéssica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. La que fuera prostituta de Ábalos se encuentra investigada en el caso por beneficiarse del enchufe ya juzgado en el Supremo; si bien Jéssica se negó a declarar ante el juez Ismael Moreno cuando fue llamada a comparecer en la Audiencia Nacional.

"En primer lugar, estos hechos —el enchufe de Claudia Montes— guardan una evidente conexión con el objeto de esta causa: los protagonistas son los mismos, ocurrieron alrededor del mismo periodo de tiempo, siguieron un mecanismo análogo (con D. Koldo García como intermediario) y afectaron al mismo círculo de entidades públicas dependientes del Ministerio. Dejarlos fuera supondría fragmentar artificialmente el análisis de la actuación de D. José Luis Ábalos y D. Koldo García desde el Ministerio", asevera el escrito de la acusación popular.

De hecho, el documento destaca que "lo sucedido en LOGIRAIL presenta un patrón sustancialmente análogo al de INECO y TRAGSATEC, episodio que sí se ha investigado y cuya transformación se solicita en este mismo escrito". "Nada justifica investigar a quienes recibieron y materializaron la influencia en un caso y excluir a quienes hicieron lo propio en el otro", argumenta la acusación alegando que, si el juez investiga el enchufe de Jéssica, debe hacerlo también con Claudia Montes.

"Por todo lo expuesto, esta parte solicita que se amplíe el objeto de la investigación a la contratación de Dña. Claudia Montes por LOGIRAIL y que se acuerde la declaración como investigados de D. Isaías Taboas Suárez, ex Presidente de Renfe, y de D. Óscar Gómez Barrero, ex consejero y director gerente de LOGIRAIL", recalca la petición de la acusación.

Esta realiza un amplio repaso por las declaraciones tanto de testigos como de investigados en el Supremo acerca de los enchufes que fueron ya juzgados y recuerda que el propio Koldo declaró que le enviaron el currículum de Claudia Montes para remitirlo a la empresa pública. Esta conoció a Ábalos, según aseguró el propio exministro, en un mitin del PSOE, ya que la conocida como Miss Asturias era militante socialista. Ábalos negó haber mantenido una relación sentimental con ella.